Президент исключил запреты на произведения искусства

23 декабря. ПРАВМИР. Президент Владимир Путин, говоря о «цензуре» в искусстве и культуре, заявил, что запретить что-то в современном мире нельзя. По его словам, Россия не пойдет по такому запретительному пути.

При этом глава государства отметил, что в обществе должны быть выработаны внутренние самоограничения, определяющие, что допустимо, а что – нет.

«В обществе все-таки должны быть внутренние самоограничения. Мы недавно об этом говорили на совете по культуре. Люди тоже задавали вопрос о запрете оперы «Иисус Христос – суперзвезда». В Омске, по-моему, показ не состоялся. А до этого состоялся. Устроители продали 26 билетов и сами отказались. Никто ничего не запрещал. Вообще в современном мире очень сложно что-то запретить», – цитирует президента «Газета.ру». «Но нам нужен диалог с общество – это точно, с этим я согласен», – добавил он.

Говоря о попытках граждан препятствовать проведению выставок, Владимир Путин заявил: «Стоит ли делить хулиганов на своих и чужих? Не стоит. Хулиганы и есть хулиганы. Нужно отличать здравый смысл от пены, которая возникает на этой волне».

Владимир Путин также коснулся нашумевшей выставки «Джок Стерджес. Без смущения», которая была открыта в столичном центре фотографии братьев Люмьер и которую сами организаторы решили закрыть после того, как к центру пришли представители организаций «Офицеры России» и «Центр профилактики правонарушений» и перекрыли входы в здание.

«Выставка эта, конечно, если бы ее никто не уничтожал, на нее и внимания бы не обратили, наверное. Хотя вот с другой стороны, все это знают, хотя, может, не все это знают, автора этой выставки пытались привлекать к уголовной ответственности в Соединенных Штатах. Он решил, что у нас можно делать то, что в США непозволительно», – сказал Путин, отметив, что «нецивилизованная» реакция на эту выставку – тоже плохо.