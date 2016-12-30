О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Президент отклонил закон об электронной базе школьников

|
30 декабря. ПРАВМИР. Президент РФ Владимир Путин впервые за несколько лет отклонил закон, который был одобрен обеими палатами парламента.
Президент отклонил закон об электронной базе школьников
Фото: ТВ Центр

Речь идет о внесении изменений  в закон об образовании и в закон об общих принципах организации местного самоуправления, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Кремля.

21 декабря законопроект был одобрен Государственной думой, а 23 декабря — Советом Федерации.

Глава государства направил председателю Совфеда Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину письма, в которых говорится, что президента не устроил содержащийся в законе пункт о создании федеральной и региональной электронных баз «Контингент обучающихся». Владимир Путин посчитал, что в законе должен быть проработан перечень конкретных сведений, содержащихся в таких системах, а также определены лица, которые смогут иметь доступ к таким данным, а также их ответственность.

Законопроектом предполагалось, что в России появится государственная система «Единая федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам». В нее предполагалось включить информацию о количестве детей, учащихся в той или иной образовательной организации. Кроме этого, в системе будет сформирован реестр всех организаций, работающих по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. В систему также попадут сведения о документах об образовании или о квалификации, документах об обучении; при этом данные, содержащиеся в системе, должны были быть открытыми и общедоступными (за исключением случаев сохранения государственной или служебной тайны).

Ранее против закона выступала сенатор Елена Мизулина. Она усмотрела опасность в том, что сведения о детях, содержащиеся в системе «Контингент обучающихся», могут попасть к «недобросовестным людям». «Речь идет о формировании некой межведомственной системы, куда, подчеркну, без ведома родителей могут заноситься любые данные о ребенке с момента его рождения, которые в конечном итоге будут доступны неопределенному кругу людей», — предостерегала сенатор. Она также отмечала, что принятие подобного законопроекта «в очередной раз поднимает тему существования ювенальной юстиции в России».

Теги:
, , ,
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Родители добились отмены «религиозного» курса «Истоки» в московской школе
Родители добились отмены «религиозного» курса «Истоки» в московской школе
Новостная служба "Православие и мир"

Совет школы предложил заменить его на предмет «Светская этика»

Власти Москвы рассказали о бунте в школе для трудных детей
Власти Москвы рассказали о бунте в школе для трудных детей
Новостная служба "Православие и мир"

Конфликт якобы произошел из-за того, что педагоги стали рыться в личных вещах подростков

Фонд Андрея Первозванного предлагает ввести в школах «Семьеведение»
Фонд Андрея Первозванного предлагает ввести в школах «Семьеведение»
Новостная служба "Православие и мир"

Уже начата разработка курса с Российской академией образования,

Благотворительный фонд
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
81% собрано / 63961 руб. осталось
Татьяна Трифонова: Победить лейкоз
Татьяна Трифонова: Победить лейкоз
4% собрано / 1228971 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
СМИ: Власти России закроют англо-американскую школу из-за санкций
Новостная служба "Православие и мир"

В школе учатся дети англоязычных дипломатов и бизнесменов

"
В Индии 50 горняков заблокированы под землей после обрушения шахты
Новостная служба "Православие и мир"

Пять человек погибли на месте

"
Патриарх Илия II назван «Человеком года» в Грузии
Новостная служба "Православие и мир"

Он опередил премьер-министра страны

Все статьи автора
Статьи Дня
Праздник, которого нет
Священник Сергий Круглов

Каждый год 2 января она забирает выброшенную елку к себе домой

Герои года: 118 реальных историй спасения
Новостная служба "Православие и мир"

Обычные люди весь год спасали ближних, зачастую отдавая свою жизнь за других

Выходные без боли
Нюта Федермессер

Памятка для новогодних каникул. И пусть вам это не пригодится...

самое читаемое

Дима Зицер: «Раннее развитие» – просто способ зарабатывания денег51,744

В Удмуртии студент спас выброшенного в мусорный бак младенца22,784

Удочерение: вживить в себя готового ребенка13,594

Найдены останки почти всех погибших в авиакатастрофе Ту-15413,230

В уходящем году каждые шесть минут за Христа погибал один человек8,878

Господи, благослови детей, зверей и пьяных Дедов Морозов6,923

Плыть против течения5,823

Семь книг для детей и взрослых5,357

Молитва в новогоднюю ночь: список храмов5,259

Минздрав рассказал о лекарстве от рака с «фантастическим результатом»4,367

лучшие авторы

Новостная служба114,318

Настя Дмитриева51,744

Валерия Михайлова24,950

Протоиерей Александр Ильяшенко21,500

Оксана Головко13,594

Священник Константин Камышанов6,923

Епископ Иона (Черепанов)5,823

Алексей Варламов5,357

Мария Строганова5,259

Анастасия Сенникова3,218

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2016 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта