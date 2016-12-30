Президент отклонил закон об электронной базе школьников

30 декабря. ПРАВМИР. Президент РФ Владимир Путин впервые за несколько лет отклонил закон, который был одобрен обеими палатами парламента.

Речь идет о внесении изменений в закон об образовании и в закон об общих принципах организации местного самоуправления, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Кремля.

21 декабря законопроект был одобрен Государственной думой, а 23 декабря — Советом Федерации.

Глава государства направил председателю Совфеда Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину письма, в которых говорится, что президента не устроил содержащийся в законе пункт о создании федеральной и региональной электронных баз «Контингент обучающихся». Владимир Путин посчитал, что в законе должен быть проработан перечень конкретных сведений, содержащихся в таких системах, а также определены лица, которые смогут иметь доступ к таким данным, а также их ответственность.

Законопроектом предполагалось, что в России появится государственная система «Единая федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам». В нее предполагалось включить информацию о количестве детей, учащихся в той или иной образовательной организации. Кроме этого, в системе будет сформирован реестр всех организаций, работающих по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. В систему также попадут сведения о документах об образовании или о квалификации, документах об обучении; при этом данные, содержащиеся в системе, должны были быть открытыми и общедоступными (за исключением случаев сохранения государственной или служебной тайны).

Ранее против закона выступала сенатор Елена Мизулина. Она усмотрела опасность в том, что сведения о детях, содержащиеся в системе «Контингент обучающихся», могут попасть к «недобросовестным людям». «Речь идет о формировании некой межведомственной системы, куда, подчеркну, без ведома родителей могут заноситься любые данные о ребенке с момента его рождения, которые в конечном итоге будут доступны неопределенному кругу людей», — предостерегала сенатор. Она также отмечала, что принятие подобного законопроекта «в очередной раз поднимает тему существования ювенальной юстиции в России».