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Президент РАН: мы будем настаивать на признании гомеопатии лженаукой

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9 февраля. ПРАВМИР. Президент РАН Владимир Фортов заявил, что Российская академия наук будет настаивать на признании гомеопатии лженаукой.
Президент РАН: мы будем настаивать на признании гомеопатии лженаукой

«Конечно, будет, пока мы не наведем порядок здесь. Это вывешено у нас на сайте и там указано, какие грубые ошибки там сделаны», – цитирует Фортова агентство новостей «Москва».

«Чтобы какую-то таблетку выпустить на рынок, вы должны очень много потратить времени, денег и так далее, а здесь этого нет», – сказал Фортов.

При этом он признал, что позиция, которую занимает Академия наук, – «не жесткая». «Мы не жесткую позицию заняли, мы просто обращаем внимание на то, что там есть вот такие ляпы и что эти гомеопатические лекарства не проходят нужную систему тестов», – добавил Фортов.

Меморандум о признании гомеопатии лженаукой был обнародован 6 февраля комиссией РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила создать рабочую группу, которая займется решением вопроса о будущем гомеопатии.

После публикации меморандума у некоторых его авторов возникли проблемы. В частности, был уволен кандидат медицинских наук Денис Рощин, которых работал в ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России. Рощин считает, что за его увольнением стоит гомеопатическое лобби.

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