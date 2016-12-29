Президент РФ подписал закон о детском отдыхе

29 декабря. ПРАВМИР. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о детском отдыхе. Он вступает в силу с 1 января 2017 года.

Документ, опубликованный на портале правовой информации, вводит единые требования ко всем компаниям, занимающимся организацией детского отдыха.

Кроме того, закон устанавливает требования к туристическим маршрутам и квалификации сотрудников, а также предусматривает предоставление путевок на отдых для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Следить за соблюдением установленных требований будет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством. Он же будет вести реестр компаний, допущенных к организации детского отдыха.

Закон был подготовлен по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко после гибели детей на Сямозере, пишет «Лента.ру». 18 июня школьники, отдыхавшие в карельском лагере, отправилась вместе на водную прогулку с инструкторами. Когда поднялся шторм, две лодки с детьми опрокинулись, 14 человек утонули. В ходе расследования выяснилось, что лагерь работал с нарушениями.