О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Президентом фонда «Справедливая помощь» избрана журналистка Ксения Соколова

|
14 февраля. ПРАВМИР. Журналистка Ксения Соколова избрана президентом фонда «Справедливая помощь», который ранее возглавляла Елизавета Глинка.
Президентом фонда «Справедливая помощь» избрана журналистка Ксения Соколова

Решение принято по итогам заседания членов общего собрания организации, на котором помимо нового президента избрали членов правления.

Ксения Соколова была избрана единогласно. Новым членом правления и руководителем проектов «Помощь Юго-Востоку Украины» и «Детям Сирии» стала сотрудница организации Наталья Авилова.

«Елизавету Петровну Глинку невозможно заменить. Но лучшей памятью о ней будет сохранить и продолжить ее дело. Первоочередная задача для меня, сотрудников и для всех, кто хочет помочь в продолжении дела Доктора Лизы, — это сохранение всех текущих проектов, оказание помощи подопечным организации в полном объеме, поиск необходимых для этого ресурсов и спонсорской помощи», – цитирует Соколову газета «Известия».

Елизавета Глинка была среди пассажиров самолета Ту-154 Минобороны России, который разбился над Черным море при следовании из Москвы в Сирию. Всего на борту находились 92 человека – все они погибли.

В 2003 – 2012 годах Ксения Соколова работала обозревателем и заместителем главного редактора российской версии журнала GQ , с 2012 по 2016 год – заместитель главного редактора проекта «Сноб» (2012—2016). Участвовала в выборах в Государственную Думу России 2016 года от «Партии Роста». В 2016 году непродолжительное время была главным редактором российской версии журнала Esquire. Соколова и Глинка были друзьями.

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
В Москве вспомнили жертв авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем
В Москве вспомнили жертв авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем
Новостная служба "Православие и мир"

Сегодня 40 дней с момента катастрофы

Новое руководство фонда Доктора Лизы выберут в течение 10 дней
Новое руководство фонда Доктора Лизы выберут в течение 10 дней
Новостная служба "Православие и мир"

В работе фонда предстоит изменить организацию, которая управлялась вручную одним человеком

Фонд Доктора Лизы создаст Общественный совет
Фонд Доктора Лизы создаст Общественный совет
Новостная служба "Православие и мир"

В совет смогут войти все, кто захочет помочь в продолжении дела Елизаветы Глинки

Благотворительный фонд
Спасти сердце Владимира Якурина
Спасти сердце Владимира Якурина
30% собрано / 212457 руб. осталось
Анастасия Воржева: жить со здоровым сердцем
Анастасия Воржева: жить со здоровым сердцем
82% собрано / 52950 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Опубликовано видео спасения девушки, бросившейся под поезд в московском метро
Новостная служба "Православие и мир"

Молодую девушку от самоубийства спас сотрудник общественной организации «Офицеры России»

"
В России появится служба защиты прав пациентов психиатрических клиник
Новостная служба "Православие и мир"

Служба будет работать при аппарате уполномоченного по правам человека

"
Владимир Легойда: Усилия Церкви по выведению абортов из ОМС нашли поддержку в США
Новостная служба "Православие и мир"

Президент Всемирного Конгресса Семей и президент Национальной организации за брак в США выразил солидарность с Церковью по вопросам…

Все статьи автора
Статьи Дня
“Когда я спрашивала, где папа, у мамы делалось такое лицо…”
Екатерина Бурмистрова

Екатерина Бурмистрова о родителях-подпольщиках и детях-сыщиках

Запись в первый класс: простоять три дня и три ночи
Вера Тихонова

Дефицит мест в российских школах оценили в 6 миллионов

Поместить святого Валентина в церковный календарь
Священник Евгений Дорофеев

Тем более, что праздник к этому почти готов

самое читаемое

«Вместо лица – месиво, переломы лицевых костей, кровоизлияние»23,639

Точка зрения Бога14,776

Протоиерей Александр Степанов: Высказывание Милонова развращает христиан и поощряет безнаказанность9,754

Архимандрит Савва (Мажуко): Монахи тоже ставят друг другу фингалы9,153

«Я вложила в него душу, читала ему в утробе, а он пенек!»8,991

Я умирал четыре раза. История человека, который 30 лет борется с раком6,877

Хоровод вокруг Исаакия5,207

Протоиерей Константин Островский: Иногда старость превращается в кошмар5,033

Поместить святого Валентина в церковный календарь4,951

Православные и католики: рана до сих пор не исцелена4,362

лучшие авторы

Новостная служба30,982

Анна Бессарабова23,593

Священник Константин Камышанов14,766

Протоиерей Александр Степанов9,726

Валерия Михайлова9,118

Дмитрий Емец8,959

Елена Зелинская5,195

Оксана Головко4,915

Священник Евгений Дорофеев4,870

Инокиня Евгения (Сеньчукова)4,358

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть