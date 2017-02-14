Президентом фонда «Справедливая помощь» избрана журналистка Ксения Соколова

14 февраля. ПРАВМИР. Журналистка Ксения Соколова избрана президентом фонда «Справедливая помощь», который ранее возглавляла Елизавета Глинка.

Решение принято по итогам заседания членов общего собрания организации, на котором помимо нового президента избрали членов правления.

Ксения Соколова была избрана единогласно. Новым членом правления и руководителем проектов «Помощь Юго-Востоку Украины» и «Детям Сирии» стала сотрудница организации Наталья Авилова.

«Елизавету Петровну Глинку невозможно заменить. Но лучшей памятью о ней будет сохранить и продолжить ее дело. Первоочередная задача для меня, сотрудников и для всех, кто хочет помочь в продолжении дела Доктора Лизы, — это сохранение всех текущих проектов, оказание помощи подопечным организации в полном объеме, поиск необходимых для этого ресурсов и спонсорской помощи», – цитирует Соколову газета «Известия».

Елизавета Глинка была среди пассажиров самолета Ту-154 Минобороны России, который разбился над Черным море при следовании из Москвы в Сирию. Всего на борту находились 92 человека – все они погибли.

В 2003 – 2012 годах Ксения Соколова работала обозревателем и заместителем главного редактора российской версии журнала GQ , с 2012 по 2016 год – заместитель главного редактора проекта «Сноб» (2012—2016). Участвовала в выборах в Государственную Думу России 2016 года от «Партии Роста». В 2016 году непродолжительное время была главным редактором российской версии журнала Esquire. Соколова и Глинка были друзьями.