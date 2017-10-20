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Президиум ВАК рекомендовал сохранить Владимиру Мединскому ученую степень

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20 октября. ПРАВМИР. Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что президиум Высшей аттестационной комиссии рекомендовал министерству образования и науки оставить ему ученую степень.
Президиум ВАК рекомендовал сохранить Владимиру Мединскому ученую степень
Министр отметил, что благодарен за то, что его диссертацию рассмотрели объективно и что ему дали выразить свою точку зрения
Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что министр на протяжении полутора часов давал “правильные, четкие ответы”, которые  подтверждают не только его авторство, но и “глубокие знания”. “Некоторые члены президиума изменили свое мнение”, — подчеркнула она.
За сохранение степени высказались 70% голосовавших, 30% были против, сообщает РИА Новости.
Минобрнауки окончательно решит вопрос о научной степени министра через две недели.

“Теперь, если будет время и возможность, (хотелось бы) издать избранные места из диссертации в форме монографии, возможно с комментариями для более популярного прочтения”, — отметил Мединский.

В апреле 2016 года участник сообщества “Диссернет” Иван Бабицкий усомнился в научной ценности работы министра на тему “Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков”. Сам Мединский заявлял, что его оппонентам не удалось найти в диссертации плагиат, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.В октябре 2017-го Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук.

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