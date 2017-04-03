При взрыве в метро Петербурга 10 человек погибли, 50 пострадали – Смольный

3 апреля. ПРАВМИР. 10 человек погибли, около 50 пострадали при взрыве в метро Санкт-Петербурга, сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

«По предварительным данным, в результате взрыва погибли десять человек, на месте происшествия в метро находится губернатор», – сказал Кибитов в эфире телеканала «Россия 24».

«На данную минуту около 50 пострадавших, с ними работают медики. Количество бригад скорой помощи в данный момент 17, будет увеличиваться», – сообщил он.

В центре Петербурга в понедельник днем произошло два взрыва в метрополитене на второй синей ветке. Еще одно взрывное устройство было найдено на станции «Площадь Восстания». После терактов метрополитен закрыт.