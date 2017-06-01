Причиной крушения Ту-154 в Сочи названа ошибка капитана

1 июня. ПРАВМИР. Минобороны обнародовало итоги расследования крушения самолета Ту-154 под Сочи.

«По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки – ситуационной осведомленности командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям», – сообщает Интерфакс со ссылкой на военное ведомство.

В Минобороны также сообщили, что никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействия внешних факторов установлено не было. Также комиссия не выявила нарушений в рассадке пассажиров, загрузке и центровке перевозимого груза.