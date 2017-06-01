Причиной крушения Ту-154 в Сочи названа ошибка капитана

«По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки – ситуационной осведомленности командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям», – сообщает Интерфакс со ссылкой на военное ведомство.
В Минобороны также сообщили, что никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействия внешних факторов установлено не было. Также комиссия не выявила нарушений в рассадке пассажиров, загрузке и центровке перевозимого груза.
Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.
Борт совершал рейс Москва (Чкаловский, Россия) — Латакия (Хмеймим, Сирия) с промежуточной посадкой в аэропорту Сочи для дозаправки.
В числе пассажиров находились 65 участников ансамбля песни и пляски имени Александрова, семь военнослужащих, девять журналистов (по трое сотрудников телекомпаний «Первый канал», «Звезда» и «НТВ»), директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и его пресс-секретарь, а также Елизавета Глинка, глава фонда «Справедливая помощь».