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Причиной пожара в иркутском поселке стало замыкание проводов

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2 мая. ПРАВМИР. Причиной пожара в иркутском поселке Бубновка, уничтожившего 59 жилых домов, стало замыкание проводов, сообщило МЧС России.
Причиной пожара в иркутском поселке стало замыкание проводов

«Возгорание в Бубновке началось в результате перехлеста электропроводов из-за сильного ветра. Произошло замыкание. Искры, попавшие на сухую траву вблизи жилых строений, привели к пожару. В условиях ураганного ветра и жаркой сухой погоды огонь распространился по поселку очень быстро», – говорится в сообщении.

В числе версий рассматривались детская шалость, короткое замыкание в одном из домов и пал сухой травы.

Пожар произошел в поселке Бубновка Киренского района Иркутской области. В условиях сильного ветра пламя распространилось на постройки. Из-за того, что поселок отделен от «большой земли» рекой Леной, по которой идет ледоход, доставить туда тяжелую технику невозможно. Огонь уничтожил 59 домов, 29 домов уцелело.

Уголовное дело возбуждено по статье «халатность».

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