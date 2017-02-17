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Приемные семьи в Коми возвращают детей в детдома из-за нехватки денег

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17 февраля. ПРАВМИР. Число приемных семей в Коми в 2016 году уменьшилось по сравнению с 2015 годом с 1930 до 1843.
Приемные семьи в Коми возвращают детей в детдома из-за нехватки денег

Семьи стали возвращать детей обратно, так как им не хватает денег на воспитание, сообщил заместителя министра труда, занятости и социальной защиты региона Алексей Зезегов в ходе заседания комитета Государственного Совета Коми по законодательству и местному самоуправлению, его цитирует «КомиОнлайн».

По словам депутата Татьяны Саладиной, семьи получают в месяц 8 тысяч рублей в месяц, а содержание ребенка в детском доме обходится бюджету в 937 тысяч в год (то есть 78 тысяч в месяц). Как считает депутат, если бы выплату увеличили хотя бы до 15 тысяч рублей в месяц, то выросло бы число приемных семей.

Зезегов сообщил, что в ведомстве рассматривают возможность выплачивать единоразовое вознаграждение приемным семьям, которые «доведут» детей до 18-летия. Он привел в пример семьи, которые усыновляют детей. Они единоразово получают 200 тысяч рублей подъемных, а при усыновлении ребенка с отклонениями психического или физического развития – 250 тысяч рублей.

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