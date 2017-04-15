Прихожане московского храма подарили Патриарху пасхального кролика

15 апреля. ПРАВМИР. Прихожане храма в честь свт. Стефана Пермского в Бутово подарили Святейшему Патриарху Кириллу игрушку - пасхального кролика.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь Святейшего Патриарха священник Александр Волков.

“Во всех храмах люди как люди, дарят Патриарху пасхальные яйца. В храме Стефана Пермского в Бутово ему подарили пасхального кролика. Кролик посажен в машину к Патриарху и, наверное, будет дружить с Вилли…”, – написал священник.

Напомним, в октябре 2016 года, во время торжеств, приуроченных к 300-летию православия в Великобритании, прихожане Успенского храма Лондона подарили Его Святейшеству щенка породы вельш-корги по имени Вилли. Патриарх сообщил, что заберет его с собой в Москву.

Весной 2012 года студенты Университета культурного наследия Болгарии вручили патриарху щенка болгарской овчарки по кличке Троян. Собаку поселили в резиденции предстоятеля в Переделкино.