Прихожане саратовского храма создали иконы для незрячих

26 октября. ПРАВМИР. В Саратовской областной специальной библиотеке для слепых проходит выставка тактильных икон, изготовленных прихожанами Покровского храма.

Прихожане работают над изображениями уже третий год. Найдены новые техники и материалы, которые позволяют сократить время и объем работы, так ка кпроцесс изготовления – длительный и трудоемкий.

Книги и иконы, изготавливаемые Покровским храмом, помогают социализации людей с ограниченными возможностями по зрению. Любой желающий может присоединиться к работе волонтеров, сообщает ИА Регион 64.

В экспозиции выставки 38 экспонатов, каждый из них представляет собой рельефно-графический вариант священных изображений, в которых информация передана не линиями и красками, а через неоднородность поверхности, и предназначена для восприятия подушечками пальцев.

Выставка будет работать в течение двух недель, затем иконы передадут в саратовскую школу-интернат для слепых и слабовидящих детей.