Прихожанин в Новокузнецке расплатился за отпевание купюрой «банка приколов»

22 августа. ПРАВМИР. Прихожанин часовни в Новокузнецке оплатил отпевание купюрой «банка приколов».

«Один из прихожан заказал в православной организации отпевание своих близких. После того, как он оплатил услугу и ушел, выяснилось, что полученная от него тысяча рублей является ненастоящей», – сообщил РИА Новости представитель МВД России по Кемеровской области.

На купюре служители церкви разглядели надпись: «Билет банка приколов».

В настоящее время полицейские проводят доследственную проверку и устанавливают личность злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество», санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.