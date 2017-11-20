“Пришел из школы без шапки и телефона, а ручки я покупаю оптом”

Как научить растеряшу отвечать за свои вещи и не забывать их - ругать, наказывать, не покупать? Школьнику можно эффективно помочь, считает Виктория Разинькова, психолог центра Логомед.

– Потерял физкультурную форму. Сначала целиком. Потом верх. Потом футболку. Постоянно теряет телефон. Хорошо, что добрые люди находят, звонят абоненту «мама» и абонент бежит с коробкой конфет за спасенным телефоном. Пришел из школы без шапки и второй обуви! Следующую пару второй обуви потерял частично – пропал всего один башмак. Умудрился потерять рюкзак. Как-то забыл в школе надеть носки и шел домой в сапогах на босу ногу. Зимой. Еженедельно покупаемые в оптовых количествах и моментально исчезающие шариковые ручки, стиралки и прочее уже не вызывают негативных эмоций..

Это история одного ребенка, но для в родительских сообществах такие рассказы – не редкость. Почему дети все теряют? Попробовали разобраться с кандидатом психологических наук Викторией Разиньковой, психолог центра Логомед.

Таким он родился

Бывает так, что рассеянность внимания наблюдается у ребенка с рождения как следствие некоторых особенностей деятельности его нервной системы. Обычно они связаны с тем, что развитие разных функций головного мозга происходит неравномерно. Ребенок, как правило, не может надолго сосредоточиться, быстро утомляется и постоянно переключается с одного дела на другое.

Все эти симптомы могут указывать на синдром дефицита внимания и гиперактивности. Но самим ставить диагноз не стоит, нужно проконсультироваться с неврологом и он уже даст окончательный ответ.

«Второклашка, забывает абсолютно все. Может прийти из школы без брюк или юбки, надев комбинезон на колготки». (Из родительского форума)

Его психика перегружена

Современный ребенок вынужден развиваться в условиях постоянных инновационных изменений. С самого раннего детства психика ребенка перегружена информацией, поступающей из интернета, телевизора, средств массовой информации. Родители, не всегда соотносят реальные возможности ребенка с собственными амбициями «иметь ребенка с уникальными способностями», нагружают его различными занятиями, кружками, требуя при этом от него максимальной отдачи и результата. Педагоги далеко не всегда подстраиваются под индивидуальные особенности каждого ребенка, да и не всегда имеют такую возможность в попытках вместить учебную программу в заданные сроки. Эти длительные, однообразные по силе раздражители, препятствуя истощению нервных клеток, вызывают естественный процесс торможения, вследствие чего падает концентрация внимания в целом, в том числе, возникает забывание.

«Сегодня утром чуть не убила, когда выяснилось, что потеряна осенняя куртка. Где оставил – не помнит, амнезия, видимо. За полтора месяца потерян скутер (подарок свекрови, к слову сказать), ланчбокс, легкая курточка, теперь вот осенняя куртка. А впереди зима с шапками, перчатками, шарфом, а также самостоятельные поездки на тренировки со всевозможными спортивными причиндалами». (Из родительского форума)

Такой у него возраст

Еще один возможный источник забывания – возрастные особенности детей. Ребенок все забывает просто потому, что пока не способен сознательно контролировать себя. Например, у дошкольников преобладает непроизвольная память, и потому запоминание материала зависит от его эмоциональной привлекательности, яркости, интонационной насыщенности.

Только к семи годам появляется способность произвольно концентрировать внимание на не совсем интересных вещах.

Тем не менее и в этом возрасте внешние впечатления являются сильным отвлекающим фактором, особенно при сосредоточении на сложном материале.

Именно поэтому любое эмоционально-насыщенное, информационно более привлекательное событие может послужить причиной забывания ребенком столь важной для взрослых информации. Поэтому и время непрерывных занятий у младших школьников составляет 10-20 минут, постепенно увеличиваясь до 40- 45 минут в средней школе.

Дети нуждаются в мотивации и контроле со стороны родителей – нужно указывать малышу правильное направление для сосредоточенности, информация должна быть эмоционально привлекательна, интонационно озвучена.

«Пошли в этом году в первый класс, я в шоке – нет недели, чтобы что-нибудь не пропало: учебники, одежда. Мелочь, типа непроливаек, уже и не считаю». (Из родительского форума)

Не любит, не хочет – и забыл

Дети, как и взрослые, чаще всего забывают, теряют предметы, ассоциирующиеся с их нелюбимыми занятиями Ребенок не случайно забывает физкультурную форму, папку с нотами для музыкальной школы.

Некоторые просто устали от школы и будут забывать, например, дневник или пенал, избавляясь, таким образом, от неприятных воспоминаний или эмоциональных переживаний. Это один из способов саморегуляции, заключающийся в вытеснении (забывании) эмоционально неприятного события.

«Мой сын, приехав в бассейн, забыл в каких ботинках он пришел. Искал потом, искал…. Уехал в тапках, хорошо, что на автобусе школьном передвигались. Ботинки потом, естественно, вернули, но каков». (Из родительского форума)

Что же с ним делать?

Все названные причины, безусловно, связаны друг с другом, поэтому и к решению данной проблемы необходимо подходить комплексно.

Если мы будем тренировать устойчивость, концентрацию, переключение, распределение, объем внимания, памяти (что является, безусловно, важным), но при этом не будем учитывать возрастные особенности ребенка, не будем брать во внимание особенности его эмоционально-личностной сферы, предъявляя к нему завышенные требования, вряд ли мы добьемся каких-либо результатов.

Поэтому нужно следующее.

Родителям необходимо вспомнить весь прошедший день перед тем, как вещь была забыта. Прокрутить пленку назад и проанализировать ситуацию, почему ребенок мог забыть, например, шапку и почему это повторяется постоянно.

Возможно, ребенок перегружен занятиями или поручениями, возможно, он переутомился. А, может быть, сами родители, опаздывая на работу, торопливо подняли ребёнка с кровати и отправили несобранным в школу. Причин может быть много.

Можно проконсультироваться с неврологом, нейропсихологом, психологом. Специалисты могут максимально разносторонне изучить ребенка и вынести заключение об особенностях его психического развития, функционирования его нервной системы.

Возможно, врач-невролог заподозрит у ребенка признаки СДВГ. Психолог, изучив особенности протекания внимания, памяти у ребенка, его эмоционально-личностную сферу, предложит родителям возможный алгоритм их поведения, при необходимости даст рекомендации учителям.

Но родителям не стоит полностью перекладывать ответственность на специалистов и, кстати, перегружать ребенка занятиями с ними.

Родителям стоит составить совместно с ребенком чёткий распорядок дня и его придерживаться. С одной стороны, это поможет ребенку не потеряться в огромном количестве информации, которая к нему поступает, с другой стороны только так он сможет научиться организовывать себя и свою жизнь.

Структурировать быт ребенка. Комната не должна быть перенасыщена предметами. Пусть их будет меньше, но они будут лежать по полочкам так, как нужно. Поскольку сам ребенок в силу своих возрастных особенностей не может полноценно организовать свой быт, такие внешние стимулы позволяют ему структурировать как свою внешнюю, так и внутреннюю деятельность.

Не ставить перед ребенком требований, которых он не может выполнить, уменьшить количество дополнительных занятий.

«Нас с мужем знают все охранники и уборщицы в школе и в доме творчества, где он занимается, мы стабильно раз в месяц приходим пропажи искать. Последний раз самокат оставил, забыл, что на нем приехал». (Из родительского форума)

Важно подчеркивать достоинства ребенка, повышать его самооценку, говорить о том, что у него все получится.

Заучивать стихи, решать кроссворды, пересказывать рассказы. Хорошим способом тренировки памяти может стать игра в ассоциации. Для этого придумывается 10 слов, к каждому из которых ребенок подбирает ассоциацию. Затем взрослый называет ассоциацию, предложенную ребенком, а ребенок вспоминает первоначально задуманное слово.

Тренировать внимание можно также в игровой форме. Помня о том, что ребенок запоминает лучше то, что ему интересно, родители могут предложить игру в разведчиков или Шерлока Холмса. Так, например, во время прогулки на улице, мама с ребенком могут договориться о том, что они будут идти и обращать внимание на то, в скольких окнах горит свет (на дорожные знаки, рекламные щиты, витрины магазинов). Потом, придя домой, они могут обсудить это, или мама может попросить ребенка нарисовать то, что запомнил. С одной стороны, такая игра способствует развитию внимания, с другой стороны, памяти.

Не говорить ему о том, что у него какие-то отклонения, что он забывчивый, и так далее. Забыл ребенок, например, шапку в школе или пенал дома. Нет смысла говорить ребенку: «Не забывай шапку». Он это сделал не специально и у него не было цели забыть. Ругать бессмысленно.

Наоборот, если ругать, шансы, что ребёнок забудет шапку и завтра – увеличиваются. Он будет стараться не забыть, напрягаться. В таком режиме нервная система, защищая себя, снова даст сбой, и он все равно в итоге все забудет.

Давать ребенку больше самостоятельности, больше доверять ребенку. Если ребенок ни за что не отвечает, за него все делают, все решают, ему просто незачем формировать собственные произвольные функции, контролировать себя. Он добросовестно выполняет предложенную ему семьей роль маленького ребенка.

Ребенок не научится организовывать себя, если ему ничего не доверяют родители, и он ни за что не несет ответственности. Так не может быть, что он был маленьким, маленьким, а потом, ему внезапно объявили: «Все, ты вырос и должен теперь отвечать за себя сам. Пожалуйста, не забывай свои вещи дома и в школе»

Произвольность любой психической функции формируется очень постепенно. Сначала родители строго контролируют действия ребенка, помогают собирать вещи по ранее составленному списку, следят за выполнением всех режимных моментов дня.

Затем постепенно ответственность передается ребенку. Ребенок начинает самостоятельно действовать, соблюдая режим дня, прямо сверяя его со списком. В дальнейшем у ребенка формируется способность регулировать свои действия лишь внутренними подсказками.

Мой одиннадцатиклассник тоже постоянно все забывает: шарфы, перчатки, сменку, форму, дневник, тетрадки, учебники. Каждое утро спрашиваю: “Ключи, мобильный, проездной взял?”. И даже после утвердительного ответа постоянно что-то забывает». (Из родительского форума)

Учить ребенка взаимодействовать с другими детьми. Раньше в этом смысле было проще. Дети собираются гулять, договариваются, кто принесёт, условно говоря, мяч, кто скакалку. Таким образом воспитывалась ответственность в социуме.

Сегодня объективная ситуация такова, что дети одни не гуляют, особенно в больших городах. Значит, родителям нужно вновь направлять детей с последующим их «отпусканием», с передачей инициативы.

Сначала приводим ребенка туда, где есть командные игры, просто к детям знакомых. Задача родителей таким образом построить общение с ребенком, чтобы натолкнуть его и постепенно привести к тому, что у него сформировалась потребность в общении с детьми и в организации своей деятельности со сверстниками.