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Признание государством теологи – начало нового этапа в российской науке

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15 июня. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает признание государством теологи началом нового этапа в российском образовании и науке.
Признание государством теологи – начало нового этапа в российской науке
Фото: Московский Патриархат

Об этом говорится в приветствии участникам Первой Всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном образовательном пространстве».

«Признание государством теологии как научной специальности, создание диссертационных советов и экспертного совета Высшей аттестационной комиссии знаменует собой начало нового этапа в истории российского образования и науки. Все это свидетельствует о том, что общество постепенно освобождается от груза ложных представлений и идеологических штампов прошлого, в соответствии с которыми вне науки оставалось знание, не вписывавшееся в рамки материалистической философии и естествознания XIX века», – говорится в приветствии Патриарха.

«С радостью хотел бы отметить, что сегодня среди ученых крепнет осознание того, что теология, которая прежде всего является систематическим выражением религиозной веры, представляет собой также и систему дисциплин, отвечающих критериям научности. Искусственно отделять этот мощный пласт гуманитарного знания от науки и образования — значит обкрадывать нашу культуру, лишать ее исторической памяти, мировоззренческих и ценностных основ», – сказал Предстоятель Церкви.

Накануне вступил в силу приказ Минобрнауки, согласно которому в России появятся кандидаты и доктора теологии.

1 июня защитился первый ученый по этой специальности – протоиерей Павел Хондзинский.

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