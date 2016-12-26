Продажу спиртосодержащей продукции запретили во всей России

26 декабря. ПРАВМИР. Главный государственный санитарный врач России Анна Попова приостановила розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, в соответствии с постановлением юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

«Руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой в адрес управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации направлено письмо о контроле за реализацией постановления», — говорится на сайте ведомства.

Ранее полномочный представитель президента РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло сообщил о полном и бессрочном запрете торговли непищевым спиртом в Сибири. Как сообщает РИА «Новости», решение будет проработано и принято в ближайшее время.

На днях, напомним, в Иркутске от отравления суррогатным алкоголем погибли 76 человек. В больницах остаются 18 человек. 20 человек выписаны, девять отказались от лечения. По предварительным данным, пострадавшие употребляли спиртосодержащую жидкость — концентрат для ванн «Боярышник», в котором содержался метиловый спирт.

В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны 19 человек.

Позже выяснилось также, что в Иркутске и Усть-Илимске продавалась стеклоомывающая жидкость для машин с метиловым спиртом в составе. В регионе продолжаются масштабные проверки.

Напомним, постановлением главного санитарного врача РФ в 2007 году было запрещено использование метанола в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа населению таких средств.

Сегодня стало известно, что в Оренбургской области несколько человек отравились суррогатным алкоголем, один из них умер. «В числе напитков, ставших причиной отравления, — контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт. «Под видом водки из Казахстана и Whisky гражданам продавали настойки на метиловом спирте»,— сказали в пресс-службе регионального правительства.