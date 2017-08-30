Программа «Пока все дома» перешла на «Россию 1»

Ранее Первый канал объяснил, что решил закрыть программу «по результату публикаций в СМИ и реакции общественности».
«Первый канал покупал программу “Пока все дома” у производителя – компании “Дом”, в том числе рубрику “У вас будет ребенок”. Каналу не было известно, что рубрика производится за счет государства, а также об участии создателей программы в тендерах и регистрации товарного знака “видеопаспорт”», – сказали в пресс-службе телеканала, добавив, что контракт с производителем программы расторгнут.
Ранее во вторник стало известно, что Генпрокуратура России начала проверку сведений СМИ о возможных нарушениях при съемках программы «Пока все дома».