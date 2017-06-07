Прокрастинировать не лень

Лень и прокрастинация - есть ли принципиальная разница между этими двумя понятиями, и что делать, если работа не идет, рассказывает психолог Наталья Инина.

Справка: Наталья Инина, психолог, преподаватель психологического факультета Православного Института Святого Иоанна Богослова, сотрудник факультета психологии МГУ. Руководитель центра практической христианской психологии и душепопечения при факультете психологии МПИ св. Иоанна Богослова

Почему иногда стоит легализовать лень

– «Я прокрастинатор», «накатила прокрастинация», «не могу взяться за работу, опять заболел прокрастинацией» – такие формулировки нередко слышим мы от друзей и знакомых, еще чаще вылавливаем в сети. Прокрастинация – модный синоним лени и усталости?

– Современный мир, увы, стремится все упростить и поименовать. Слово «прокрастинация» я действительно слышу на каждом шагу.

Недавно позвонила клиентка, которая нуждалась в консультации. Мать четверых детей жаловалась на лень и прокрастинацию. Выяснилось, что целыми днями она крутится как белка в колесе. А свои не просто короткие, а микроскопические паузы упорно называет прокрастинацией. Я спросила, в чем же выражается «прокрастинация». И была поражена. Многодетная мама никак не может собраться и выучить иностранный язык, о котором давно мечтает. Она откладывает «на потом» все, что касается ее личных интересов, потому что считает куда более значимыми свои семейные дела и обязанности.

Чтобы внести ясность, я попросила ее расписать день и обозначить время, когда она «ленится». Как и предполагала, речь шла о пятнадцатиминутных передышках, за которые женщина готова была корить себя бесконечно возгласами: «я – прокрастинатор!».

Мы договорились легализовать «ужасную лень». Выделить для нее «официальные» получасовые перерывы, в которые женщина научится отдыхать, а не грызть себя чувством вины за «безделье», сидя в полумертвом от усталости состоянии. Проанализировали ее «график прокрастинатора», и она сама назначила себе время, правда всего час в неделю, для изучения иностранного языка.

Привожу этот пример, чтобы продемонстрировать путаницу, которая возникла в последнее время вокруг модного термина “прокрастинация”.

Лень далеко не всегда имеет отношение к прокрастинации, хотя бы потому, что лень – явление ситуативное. Например, человек устал, переутомлен, у него нет сил что-либо делать, вот он и «ленится», но куда правильнее было бы назвать это состояние не ленью, а отдыхом.

Сегодня утрачена культура отдыха. Человек разучился чувствовать себя, позабыл как с собой контактировать. Оттого и переходит грань переутомления, проваливается в бессилие, усталость, которое нередко именует «ленью».

Безусловно, лень может быть и чертой характера. Человек может быть инертен, предпочитать пассивный образ жизни, избегать напряжения, воздерживаться от серьезных усилий и уклоняться от вызовов. Но в равной степени за ленью может прятаться проблема, которую человек сам в себе не осознает. И эта проблема может быть как физиологической, так и психологической.

– Если не лень, то что такое прокрастинация?

– Это устойчивая склонность человека откладывать важные дела «на потом», заменяя их пустыми и часто бессмысленными мелочами. К примеру, вам нужно написать статью, сделать годовой отчет, что-то еще в этом духе, но вы сидите в соцсетях, слоняетесь из угла в угол и в пятый раз идете пить чай. То есть делаете все, чтобы не приступить к важному делу. Очевидно, что речь не идет о пятнадцатиминутках многодетной матери.

Прокрастинация может иметь самую разную природу. Может зависеть как от сложности ситуации, в которой оказался человек, так и лежать в плоскости психологической, зависеть от природы личности.

Прокрастинация – болезнь или незрелость?

– Прокрастинацией можно «заболеть»? Или все-таки этим модным словечком принято прикрываться, когда работа не по душе?

– Конечно, это не болезнь с точки зрения психиатрии. Но, в определенном смысле, да, мы можем говорить о «болезни», как неспособности осуществлять осознанный выбор и нести ответственность за свои действия. Такие признаки присущи невротическим искажениям личности и составляют серьезную психологическую проблему.

Но я все-таки предпочитаю именовать прокрастинацию не болезнью, а формой личностной незрелости, инфантилизмом, который выражается в неспособности к ответственному способу бытия. Думаю, что такая распространенность «прокрастинации» свидетельствует именно об инфантилизации общества, то есть об увеличении количества людей, которые плохо себя осознают и ведомы внешними стимулами и соблазнами.

Приведу типичный пример. Вам надо сделать большую работу в выходные, но узнали вы об этом буквально накануне, вечером в пятницу. Понятно, что это совершенно не входило в ваши планы, наоборот, в субботу вы собирались с друзьями сходить в кино, парк, музей, покататься на велосипеде, посидеть в клубе, а в воскресенье планировали выспаться и валяться на диване перед телевизором. Теперь вам придется корпеть над отчетом, а значит прощай выходные. Конечно, отчет важен для вашей карьеры, значим для развития фирмы, но фильм, музей, парк и велопрогулка куда привлекательнее и интереснее.

Теперь давайте подумаем, для какого возраста характерны такого рода рассуждения и противопоставления? Попытка увильнуть от обязанностей, эгоистическое предпочтение желаний – долженствованиям, удовольствия – труду, – все это типичное поведение подростков лет четырнадцати-пятнадцати.

В чем же разница между подростком и взрослым, ведущим себя как подросток? Разница в том, что такой взрослый не осознает подлинных мотивов своего поведения, поэтому страдает от расщепленности между сознательным намерением и бессознательным желанием. Вообще, невротическое поведение всегда связано с внутренним неосознаваемым конфликтом между «хочу» и «должен». Но взрослый, зрелый человек всегда решает подобный конфликт в пользу здравомыслия, целесообразности, разумности.

Взрослый всегда берет на себя ответственность за последствия, в отличие от невротика.

Невротик, или скажем мягче, инфантильный человек, предпочитает прятаться от этой самой ответственности куда угодно: в «вину», в «прокрастинацию», в «лень». Конечно, стать взрослым, а значит ответственным, довольно трудно. На этом пути нас подстерегает множество испытаний и соблазнов. Усилием воли здесь не справиться. Не говоря о том, что хорошо бы рядом иметь «другого» – того, кто не страдает инфантилизмом, мудрого советчика и опытного собеседника.

Лень и клубок неразрешенных проблем

– Как распознать в себе прокрастинатора? Каковы симптомы и проявления этой проблемы?

– Основная проблема, как я говорила, состоит в бегстве от важных задач в бессмысленную суету. А о симптомах лучше расскажет мой случай из практики.

Как-то ко мне обратился мужчина, у которого «прокрастинация» была главным запросом. Он не мог сосредоточиться на работе, часами сидел в интернете или болтал по телефону, пил кофе, смотрел в окно, плевал в потолок, словом, делал все, лишь бы не приступить к выполнению рабочих задач. И хотя он мучился чувством вины, но не в силах был изменить что-либо. Такой способ «бегства от работы» стал для него привычкой, грозящей увольнением. Даже риск остаться без места не мог повлиять на его поведение. Работа возвышалась над ним гигантской горой, к которой невозможно ни подступиться, ни тем более покорить. Вполне естественно, что подсознательно молодой человек искал способы ухода от этой непреодолимой и нависающей над ним проблемы.

Мы стали разбираться с исходными причинами, которые в силу определенных обстоятельств соединились в «прокрастинацию». Их оказалось несколько.

Первый уровень – поверхностный. У молодого человека когда-то возникла, да так и закрепилась, привычка по несколько раз в день «заходить» в интернет. Там он каждый раз застревал на пару часов. И всякие попытки силой воли «взять себя в руки» были проиграны. Так возник опыт «неудачи» в борьбе с бессмысленным времяпрепровождением.

Был и другой пласт проблем. Он был связан с работой, к которой не лежала душа. Работа «не вдохновляла» молодого человека, казалась чересчур рутинной, серой, недостойной его.

Третий пласт – личностный, касался неадекватной самооценки. С одной стороны, самооценка у молодого человека была заниженной: «ничего не могу», «у меня ничего не получается», «я бессилен». С другой, оказалась завышенной: «при иных обстоятельствах я был бы одним из самых успешных…».

Неадекватная самооценка привела нас в его детство, где авторитарные взрослые подавляли инициативу, не оказывали поддержки, много и часто критиковали. Таким образом, «прокрастинация» оказалась вершиной айсберга, поверхностным уровнем целого клубка психологических и личностных проблем.

– В сети, все чаще на женских форумах, встречаю в последнее время рефреном звучащую мысль: «не могу выйти на улицу, лень даже в магазин сходить», «избегаю не только домашней уборки, но даже общения с людьми», «работаю из дома, мне уже за ребенком в сад идти, а по работе конь не валялся». Когда люди начинают беспокоиться по поводу собственной несобранности? В какой момент может возникнуть чувство, что ты стал прокрастинатором?

– Опять пресловутое упрощение. Все сваливается в одну кучу: «не могу выйти на улицу», «избегаю общения», «не могу спланировать жизнь». Но эти совершенно разные по своей природе проблемы сегодня все, кому не лень, пытаются объяснить «прокрастинацией».

Простите, но человек может бояться выйти на улицу по многим причинам. У него могут быть навязчивые идеи, страхи, тревоги, а не только лень, несобранность и привычка откладывать все на завтра. Чтобы понять, что нам мешает жить, не стоит сразу «хвататься» за ярлык, каким бы подходящим он ни казался. Давайте уйдем от психологии, приведу вам пример из области медицины.

Предположим, уже два месяца, а то и больше, вас мучает кашель. Вы устали и мечтаете от него избавиться. Что делать? Есть два пути. Первый – заняться самолечением и начать пить разрекламированный препарат, который за пару часов страдальца, мучимого кашлем, превращает в бодрого здоровяка. И второй – обратиться к врачу. Тот, правда, начнет задавать скучные вопросы – «а какой кашель? сухой или влажный», «а когда вы больше кашляете? утром или к вечеру?», «а когда он впервые проявился? зимой или весной?» Иными словами, врач, как профессионал, будет пытаться выявить причину явления, которое не дает вам нормально дышать.

В психологии чуть менее очевидно, но общая логика схожа. У любой проблемы есть причина и есть следствие. Безусловно, можно маскировать проявления «болезни». Но здесь, как с кашлем, пока вы не выявите причину прокрастинации, бороться со следствием, проявлением крайне трудно, если не бесполезно.

– Почему все-таки работа не идет? Может ли прокрастинация быть связана с тем, что работа из дома, например, очень расхолаживает, расслабляет? Достаточно оказаться в офисе, и все наладится.

– Действительно, сидение дома расслабляет. Человек со слабой волей вообще склонен «плыть по течению», плохо сопротивляется суете, легко «проваливается» в мелочи и рассредоточивается. Тем, кому приходится работать из дома (когда нет офиса), я рекомендую уходить в тихое, но все-таки общественное место: библиотеку, кафе, что угодно еще, главное, это должно быть место, где вы будете способны сосредоточиться.

Увы, дома всегда будет что-то или кто-то отвлекать. Но это скорее вопрос самоорганизации. Человек, который осознает свою проблему, всегда найдет для ее преодоления оптимальное решение.

А вот если мы видим проблему, но бездействуем, без специалиста, без внешней помощи не обойтись. Необходимо искать скрытые корни проблемы и столь же скрытые ресурсы для ее преодоления.

В моей практике был случай, когда по поводу лени обратился мужчина в возрасте. Выяснилось, что он работает на двух работах, содержит семью из пяти человек, надо сказать, содержит достойно.

«Когда же он успевает лениться», – подумала я и предложила поиграть в метод свободных ассоциаций. Его изобрел Фрейд, чтобы выявлять у пациентов скрытые от сознания желания и потребности. Произошел такой диалог.

– Я назову слово, а вы продолжите цепь ассоциаций, которые будут рождаться у вас в голове.

– Договорились.

– Лень, – сказала я.

– Удовольствие, диван, мягко, покой, радость, – ответил он.

– И с этим вы пытаетесь бороться? Понятно, что у Вас ничего не получается!

Подсознательно мой собеседник стремился к «лени», правда правильнее было бы сказать к «отдыху», которого мужчина как раз не имел. Выяснилось, что в домашнем кабинете, а там он проводил большую часть времени за работой, не было дивана, хотя он всегда мечтал его там иметь. Моя рекомендация была простой: купить диван и найти ему место в кабинете, то есть найти место в своей жизни официальному отдыху после большого трудового дня.

Понимаете, психика работает парадоксально. Чем больше мы с чем-то в себе боремся, тем сильнее проваливаемся в проблему. Заметьте, я не говорю о самопопустительстве, я говорю о необходимости понимать самих себя, о поиске разумных, адекватных способов самопомощи. В определенном смысле нам надо научиться любить себя, быть самим себе другом, то есть тем, кто поддерживает и вдохновляет на преодоления и подвиги.

Ответственность перед собой и… Богом

– У одних прокрастинация вызывает чувство тревоги и беспокойства, поэтому люди, заподозрив неладное, спешат что-то с этим делать. Другие делать ничего не собираются и самокритично списывают сложившееся положение вещей на свою распущенность, несобранность, черту характера, словом, дают индульгенцию безволию. Почему так бывает?

– Любая подмена опасна. «Прокрастинация» – и есть своего рода подмена. Наше подсознание переигрывает сознательную часть психики. Человек декларирует одно, делает другое. Так начинается жизнь среди кривых зеркал. Но это опасно как для самого человека, так и для окружающих, ведь тогда в основе самоотношения, и в отношениях с другими людьми, будет лежать ложь, а жизнь будет превращаться в лабиринт, в котором выхода нет.

Понимаете, проблему невозможно решить на том «этаже», на котором она возникла. Ответы всегда ждут нас на другом «уровне». Вот еще один наглядный пример.

Ко мне обратилась симпатичная женщина. Она много работала, была великолепным специалистом, которого высоко ценили коллеги и начальство. Но, увы, дама была одинока: ни детей, ни семьи.

На работу – летела, с работы – не могла уйти, так сильно ей не хотелось возвращаться домой. Да и со временем дом стал походить на ночлежку без всякого уюта и порядка, на печальное пристанище, в котором хозяйка ела, смотрела телевизор и сидела в интернете. Женщина, которая мечтала об устроенности, не находила в себе сил навести в доме элементарный порядок. Она бесконечно жаловалась на прокрастинацию.

– Я каждый день даю себе слово, что начну новую жизнь: наведу порядок и разберу вещи. Но возвращаясь с работы, вновь сажусь к телику с тарелкой еды. И так день за днем, – грустно говорила она мне.

– Что вам мешает? – спрашивала я.

– А для кого мне это делать?

Ну что здесь можно сказать? Действительно, многое мы можем делать для других, но как трудно чувствовать ответственность перед самим собой. Это не только требует внутренней дисциплины, привычки, навыка. Это требует сильной внутренней мотивации. Слава Богу, такая мотивация нашлась!

Я ей рассказала о том, что недавно пришлось погрузиться в изучение жизни и быта древних людей. И там обнаружила, что люди эти жили перед лицом Бога. Все что ни делали, имело отношение к вечности. Любой акт: приготовление пищи, сбор урожая, постройка дома – все имело сакральный смысл. Такое отношение к жизни свойственно подлинной религиозности. Жить в свете вечности, перед лицом Бога, что может быть достойнее?

И я предложила женщине попробовать так пожить: уборку, мойку посуды, наведение порядка превратить из скучного, рутинного дела в действо, освященное высоким смыслом. Вообще, иначе отнестись к своему дому, и сделать из ночлежки достойное место, в которое может войти Господь.

Знаете, как бы возвышенно это не прозвучало, но она вдохновилась. Увидела себя, свой дом, свою жизнь в ином свете и с «иной высоты». И это помогло решить не только проблему «прокрастинации», но, что куда существеннее, решить проблему внутреннего одиночества и бессмысленности собственной жизни.

–Говорят, что найти причину, значит найти решение. С прокрастинацией это так? Вообще, насколько это частый запрос к психологу?

– Я уже говорила, люди часто прячут за поверхностными запросами куда более серьезные проблемы. Прийти и сказать: «я – прокрастинатор» – проще, чем признаться, что страдаешь от одиночества, потери смысла своего существования или эгоцентризма. Понимаете, себе самому в этом признаться трудно, чего уж говорить про другого, пусть даже и психолога.

Трудность в том и состоит, что человек не осознает подлинных причин своего дискомфорта и потому хватается за очевидное, например, за модный ярлык – прокрастинацию. Люди чаще всего приходят именно с такими запросами: «у меня проблемы с прокрастинацией», «я все время опаздываю», «у меня сложности с коммуникацией», «у меня высокая тревожность».

Что делать с такими запросами? Да, есть тысячи приемов «унять боль». Можно предложить различные методики по повышению эффективности, улучшению планирования, по наращиванию здоровых навыков, но все эти приемы будут работать на сознательном уровне, не касаясь нашей души. В результате корневая система, породившая проблемы, так и не будет исцелена. Со временем она порастет бурьяном, а мы так и будем бороться то с «тревожностью», то с «прокрастинацией», бороться «С», а не «ЗА».

А бороться то нужно за человека, за его личность, за его достоинство, за его свободу, ответственность, рост и развитие. И если эти задачи будут хотя бы поставлены, то это уже будет большой победой над психологическими «сорняками», прорастающими на поле нашей души.

Держите курс туда, где призваны быть

– Некоторые психологи в качестве метода борьбы предлагают техники по «обману мозга». Звучит это так: «если вам не хватает силы воли сделать запланированное, делайте маленькие шажки, маленькие действия, которые не требуют много времени; сделать их пару пустяков, но они вводят мозг в заблуждение и позволяют мозгу формировать новые прочные привычки… Пишите письменные приказы, делайте отрывные блокноты с делами…» Эти методы работают? Что сам человек может сделать, если понимает, что дошел до ручки?

– Мой интерес к глубинной жизни личности ни в коей мере не отменяет важности работы с тем, что видим на поверхности. Я имею ввиду привычки, навыки, стереотипы поведения. Человек в течение всей жизни постепенно обретает определенный устоявшийся набор навыков, умений, привычек. В огромной степени это процесс научения.

И, вполне естественно, мы можем негативные, нездоровые навыки постепенно и целенаправленно заменить на более здоровые, продуктивные. Методы аутотренинга здесь действительно уместны. На подсознательном уровне мы задаем определенные установки, которые постепенно начинают влиять на наше поведение, поворачивая его в нужную сторону.

Но есть опасность, которая практика только подтверждает. Люди не замечают, как «подсаживаются» на подобные психологические техники.

Я написала об этом в статье, где полемизировала с представителями позитивной психологии. Представьте себе корабль, руль которого мы поворачиваем все время в одну сторону – внушаем себе определенные установки, ориентированные на успех, повышение организованности, эффективности. Занимаемся этаким самоусовершенствованием. Что же будет с кораблем?

Корабль начнет двигаться по кругу, вокруг собственной оси. Так и человек, бесконечно углубленный и увлеченный теми или иными психологическими приемами, постоянно внушающий себе, что с «каждым днем он становится все более…» (список этот у каждого свой), начинает кружиться вокруг собственной оси. Но вот ведь парадокс: поворот руля в другую сторону – постоянное самокопание, выискивание причин и истоков, бесконечное анализирование последствий тоже предполагает кружение по кругу, правда, в другую сторону.

Мне кажется, стоит спросить себя – капитана корабля – куда держим путь? Где наши смыслы, ценности, устремления, ради которых вообще-то корабль был спущен на воду? И тогда задачей человека будет удержание курса корабля своей жизни вперед. Конечно, нам приходится крутить этот руль то влево, то вправо. Но делаем это лишь с одной целью: удержать его в том направлении, где нас еще нет, где мы призваны быть. Эта цель бьет по нашим эгоцентрическим невротическим установкам, помогая их преодолеть.

И в этом свете прокрастинация ни что иное, как плата за наш эгоцентризм. Чем больше человек погружен в себя, чем больше он носится с собой, тем сильнее и очевиднее становятся его невротические проблемы.

Помните «Письма Баламута» Льюиса, в которых Баламут, опытный бес, дает советы маленькому бесенку Гнусику по поводу того, как удержать человеческую душу в плену и не выпустить навстречу Богу? Главный его совет какой? Ни в коем случае не допустить встречи человека с реальностью жизни, с настоящим мгновением, в котором рождается подлинное ощущение жизни и благодарность Богу за нее. Пусть лучше он все время сокрушается о прошлом и тревожится о будущем.