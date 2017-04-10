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Прокуратура и омбудсмен проверят изъятие детей у глухонемой женщины на Урале

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10 апреля. ПРАВМИР. У глухонемой жительницы свердловского Алапаевска по решению суда изъяли шесть дочерей и поместили их в детдом.
Прокуратура и омбудсмен проверят изъятие детей у глухонемой женщины на Урале
Оксана на фото справа. Фото: glixix.net

«Мы собираем информацию, будем разбираться. Сделаем запрос в комиссию по делам несовершеннолетних Алапаевска. Если есть необходимость, то будем помогать в восстановлении родительских прав в суде», – сообщил РИА Новости региональный детский омбудсмен Игорь Мороков.

Историю многодетной матери Оксаны рассказал в воскресенье портал Глухих.net. По словам женщины, три года назад от нее ушел муж, после этого к ней пришли органы опеки, которые изъяли детей. Два с половиной года спустя, как у Оксаны родился еще один ребенок, его также забрали в дом малютки. При этом женщина не понимала, что происходит в судебных заседаниях, так как ей не был предоставлен сурдопереводчик, а читать она не могла, поскольку окончила пять классов школы и не знала многих слов.

«Социальные службы мне предъявляли, что не помогаю им по учебе и не занимаюсь с ними нравственным воспитанием, но я не могу ни слышать, ни говорить. Плюс у меня пять классов образования — я плохо читаю, не знаю многих слов. Они когда мне писали эти повестки, я даже в тексте слов не понимала. Не знала, что такое ответчик и истец», – пояснила Оксана.

По данным «Глухих.net», всех шестерых девочек забрала другая семья. В то же время уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила РИА Новости, что «дети еще не отданы под опеку, не усыновлены».

Накануне историей об изъятых детях заинтересовалась прокуратура Свердловской области.

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