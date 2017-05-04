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Прокуратура изучит видео с акробатическими трюками в храме

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4 апреля. ПРАВМИР. Прокуратура изучит видеоролик с танцами и акробатическими трюками, снятый в храме Рождества Пресвятой Богородицы Перемышльского района Калужской области.
Прокуратура изучит видео с акробатическими трюками в храме

«Прокуратура района изучит ролик, снятый в храме и опубликованный в соцсетях, и даст обоснованность действиям лиц, запечатленных на видео», – приводит сообщение прокуратуры ТАСС.

Видеоролик с гимнастами, исполняющими акробатические трюки, был опубликован 25 апреля в Facebook одним из пользователей. Видео было снято в храме Рождества Пресвятой Богородицы.

В сообщении, опубликованном на сайте храма, говорится, что выступление состоялось в рамках праздника милосердия и благотворительности «Белый Цветок».

«Сразу после окончания Богослужения мероприятия праздника «Белый Цветок» должны были начаться на территории нашего храма. К сожалению, слишком холодная для конца апреля погода заставила внести коррективы в программу праздника. Так как многие номера концерта дети должны были выполнять в сценических костюмах, слишком холодных для выступления на улице в такую погоду, то было принято решение провести концерт в трапезной части храма, благотворительную ярмарку детских поделок на паперти храма, а Пасхальную викторину и мастер — класс по изготовлению Пасхальных сувениров в помещении Воскресной школы. На улице оставили проведение катания Пасхальных яиц, игровые точки Тульской Богатырской заставы, запуск воздушных змеев, запуск гигантских мыльных пузырей», – говорится в сообщении, опубликованном 25 апреля на сайте храма.

Полная видеозапись праздника, фрагмент которой вызвал интерес прокуратуры, также доступен на сайте храма. Фрагмент с выступлением акробатов начинается в 36:00.

«Гостями праздника стали от 150 до 200 человек. В ходе проведения праздника было собрано 10763 рубля», – говорится в сообщении.

Глава Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выступил с критикой мероприятия.

«Могу понять особые обстоятельства («хотели на улице, стало холодно – пришлось перенести в храм») и попытки миссионерских устремлений. Но все это, на мой взгляд, никак не оправдывает подобные действия. Храм – место для молитвы. Для общения с Богом. Внебогослужебное использование храмового пространства, конечно, возможно, – для бесед. Например, на евангельские темы. Особенно, когда нет у храма других помещений. Но любую, скажем так, творческую активность на приходе, которая сама по себе может вполне даже приветствоваться, лучше проявлять вне пространства, где совершается Литургия. Мне кажется, это вполне очевидно», – написал Легойда в Facebook.

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