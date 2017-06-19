Прокуратура: обратившаяся к Путину жительница Забайкалья имеет право на жилье

19 июня. ПРАВМИР. Жительница Забайкальского края, которая обратилась в ходе прямой линии к Владимиру Путину, имеет право на получение нового жилья, установили в прокуратуре.

«Проверка пришла к выводу – у женщины имеется право на предоставление благоустроенного жилья. Готовится исковое заявление в суд», — сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры Анатолий Усков.

Наталья Калинина из Забайкалья сообщила в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, что ее село сгорело при пожарах в апреле 2015 года. Власти предоставляли ей жилье, но оно оказалось непригодным для проживания.

Владимир Путин пообещал обратить внимание региональных властей и прокуратуры на сложившуюся ситуацию.

Прокуратура и СК начали проверку, а губернатор взяла ситуацию на личный контроль.