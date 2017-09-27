Прокуратура Петербурга проверит школу, где учительница написала «дурак» на лбу ученика

27 сентября. ПРАВМИР. Прокуратура Петербурга начала проверку по обращению родителей ученика 684-й школы, на лбу которого учительница якобы написала слово «дурак».

«Вчера вечером к нам поступило обращение родителей ребенка. Сегодня прокуратурой Московского района Петербурга организована проверка, представители школы вызваны для дачи объяснений», – сообщила РИА Новости представитель ведомства.

Ранее в СМИ появились сообщения, что учительница начальных классов 684-й школы написала слово «дурак» на лбу восьмилетнего ученика второго класса из-за того, что дети, несмотря на замечания учительницы, рисовали «татуировки» маркером на руках.

По данным «Фонтанки.ру», директор школы принял решение об увольнении учительницы.