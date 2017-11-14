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Прокуратура Петербурга выяснит, почему подростка-инвалида попросили покинуть кафе

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14 ноября. ПРАВМИР. Прокуратура Санкт-Петербурга проведет служебную проверку по поводу жалобы матери подростка-инвалида, которая утверждает, что ее сына выгнали из кафе.
Прокуратура Петербурга выяснит, почему подростка-инвалида попросили покинуть кафе
Фото: picabay.com

Представитель пресс-службы ведомства заявил РИА “Новости“, что прокуратура проверит эту информацию, потому что она “разноречива”.

Подробности инцидента обещала проверить и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает ТАСС.

«Возмущена дискриминацией лиц с ограниченными возможностями и считаю подобные действия в отношении подростка недопустимыми в цивилизованном государстве», — заявила Татьяна Москалькова.

Жительница Санкт-Петербурга Лариса Баданина пожаловалась на некорректное поведение сотрудников кафе кинотеатра «Мираж Синема» на своей странице «Вконтакте». Женщина заявила, что сотрудник заведения выгнал ее сына инвалида-колясочника и его друга.

«Сотрудник заведения выгнал детей из кафе… и объяснил им, что, если «хозяину заведения» не понравится чье-то лицо они вправе отказать в обслуживании. При повторном посещении сотрудник пугал жалобой в прокуратуру», — написала Лариса Баданина.

В свою очередь администрация «Мираж Синема» опубликовала официальное заявление по поводу случившегося на своем сайте. Представители кинотеатра отмечают, что информация об инциденте «не соответствует действительности, представлена однобоко, некорректно и с целью вызвать общественный резонанс».

Как говорится в заявлении, подростки, в числе которых был и Артем Баданин, не собирались посещать кинозал, а расположились за столиком кафе. Они неоднократно отказывались делать заказ,  поэтому администратор попросил подростков покинуть территорию кафе, так как она «предназначена для обслуживания посетителей кафе и не является зоной ожидания». В подтверждение своего видения ситуация сотрудники «Мираж Синема» публикуют записи камер видеонаблюдения.

«Подросткам не было отказано в обслуживании, а было отказано в возможности нахождения на территории, предназначенной для обслуживания посетителей кафе, которая не является зоной ожидания. Также из видеозаписей следует, что ни администратор зала, ни администратор кафе непосредственно с Артемом Баданиным не общаются. Общение происходит с другими подростками», — уверяют представители “Мираж Синема”.

Представители кинотеатра отмечают, что 15-тилетние подростки в любом случае не могли посетить и кино, так как без сопровождения родителей их не могли допустить зал из-за возрастных ограничений сеансов.

Руководство кинотеатра «Мираж Синема» в своем заявлении принесло извинения “за некорректное поведение сотрудников, которые в неподобающей форме информировали подростков о правилах обслуживания в кафе на территории кинотеатра”.

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