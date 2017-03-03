Прокуратура проверит конфликт медиков с отцом больного ребенка в Екатеринбурге

3 марта. ПРАВМИР. Прокуратура начала проверку после того, как мальчика с температурой и его отца высадили из машины скорой помощи.

Инцидент произошел вечером 1 марта. Родители вызвали неотложку мальчику 2010 года рождения, у которого была высокая температура.

К больному ребенку приехала скорая, вместе с отцом его повезли в 9-ю детскую больницу. В пути у отца мальчика и водителя неотложки случился конфликт из-за того, что водитель выбрал неудачный маршрут.

Мужчина и ребенок вышли из машины и отправились домой, а скорая поехала на другой вызов, сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Позже к данной семье прибыла другая карета скорой помощи. Медики вновь предложили доставить ребенка в 9-ю больницу, но родители мальчика отказались.

Прокуратура даст оценку действиям медиков и отца мальчика, поскольку «есть данные о том, что мужчина в ходе скандала пнул медицинский автомобиль». Также прокуратура выяснит, посещал ли больного ребенка участковый врач.

По данным полиции, вторая бригада все-таки доставила мальчика в больницу. Медики и гражданин подали заявления в полицию.