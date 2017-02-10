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Прокуратура проверит выдачу некачественного жилья детям-сиротам в Челябинской области

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10 февраля. Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту выдачи некачественного жилья детям-сиротам.
Прокуратура проверит выдачу некачественного жилья детям-сиротам в Челябинской области

Дома приобретались районными администрациями за счет средств бюджета, выяснили активисты челябинского Общероссийского народного фронта.

Здания были переданы выпускникам детских домов на условиях социального найма с последующим переходом в собственность.

Среди выявленных ОНФ нарушений – строительство многоквартирного дома на земле под индивидуальное строительство, отсутствие бетонного фундамента у одного из домов, низкая температура внутри зданий, нарушения при оборудовании канализации, водоотвода и электропроводки.

Также «вместо входных дверей стоят межкомнатные, линолеум без подложек и теплоизоляции уложен на древесно-стружечные плиты, не произведена отделка стен, вследствие чего обои отпадают», – пояснили в ОНФ (цитата по ТАСС).

Прокурорская проверка проводится по поручению прокурора Челябинской области. «Будет проверено соблюдение законодательства о социальной защите детей-сирот, а также бюджетного законодательства в части эффективности расходования бюджетных средств органами местного самоуправления», – уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

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