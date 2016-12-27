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Протоиерей Александр Ильяшенко: Трагедия – это какой-то знак для нас

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Протоиерей Александр Ильяшенко, председатель редакционного совета портала "Православие и мир", настоятель храма Всемилостивого Спаса б. Скорбященского монастыря - о катастрофе самолета ТУ-154 25 декабря и других трагических событиях уходящего года.
Протоиерей Александр Ильяшенко: Трагедия – это какой-то знак для нас
Протоиерей Александр Ильяшенко. Фото Анна Гальперина

В первую очередь хочу выразить искреннее соболезнование и сострадание родным и близким всех погибших. Господь да упокоит души новопреставленных рабов Своих в селениях праведных.

Уходящий год был наполнен трагическими событиями. Дети, погибшие в Карелии, теракты в Ницце и в Берлине, убийство Полномочного посла Андрея Карлова… И любая война – это тоже трагедия, и она продолжается – в Сирии ли, на Донбассе ли, вообще в мире.

Среди погибших много людей выдающихся, но каждый человек незаменим, утрата каждого человека для близких очень тяжела. Любой человек дорог своим близким, и так же дорог Господу Богу. Сейчас они предстоят перед Господом, и мы надеемся, что Он явит погибшим Свою милость, потому что они погибли, самоотверженно исполняя свое служение.

Прежде всего хочется сказать, что люди, погибшие в самолете, отдали души свои «за други своя», ведь они отправились в «горячую точку», где повышенная опасность, чтобы снять напряжение, в котором пребывают воины, вставшие на пути терроризма – этого чудовищного зла. Это же всегда очень важно и радостно, когда ты далеко за тысячи километров, и к тебе кто-то с Родины прилетает – кажется, что расстояния сокращаются.

Мне кажется, что эта трагедия – это какой-то знак, и, может, грозный знак для нас, для тех, кто остался. Ведь мы, в большинстве своем, живем благополучно, стабильно и, я бы даже сказал, расслабленно.

Сто лет назад в годы Первой Мировой войны Маяковский, обращаясь к своим современникам, написал строки, звучащие удивительно современно:

Вам, проживающим за оргией оргию,

имеющим ванную и теплый клозет!

Как вам не стыдно о представленных к Георгию

вычитывать из столбцов газет?!

Разве можно сравнить то, как жила Доктор Лиза, и как живем мы? Разве у нас такое же горячее сердце и такая же щедрая душа?

Почему так страшна расслабленность? Она способствует развитию какой-то невероятной озлобленности. Люди выливают на окружающих удручающее количество черного негатива и оголтелой агрессии и, что удивительно, не стыдятся демонстрировать самые темные, дремучие закоулки своей души.

Не все злословят, кто-то промолчал, большинство высказали сочувствие. Но нам всем должно в преддверии грядущего столетия революции, которая опрокинула нашу страну в чудовищный хаос страшных блужданий, мучительных падений и великих озарений, оценить пройденный путь, тяжелые, невосполнимые утраты, и в то же время проявления невероятного героизма и благородства – и на фронтах войны, и за колючей проволокой.

Мы часто судим о себе во многом по нашим великим предкам и думаем, что и мы великие. Но они были великие многими христианскими добродетелями, в том числе, и кротостью. Господь заповедовал: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5, 5). И вот получается, что великие предки обрели огромные земли, а потомки, утратившие кротость, эти земли теряют.

Наши великие предки во времена испытаний и бед находили силы отмести все второстепенное и ненужное, находили силы и мудрость, чтобы совместно противостоять злу, перед лицом чудовищного зла проявляли великодушие и сострадание и не только к своим, но и к врагам.

Недавно я прочитал книгу Евфросинии Керсновской «Сколько стоит человек». Название довольно провокационное, но автор, вместе с народом вынесший тяготы страшного ХХ века, дает ответ на этот вопрос: человек стоит ровно столько, сколько стоит его слово. Сама она никогда не кривила душой, никого не боялась – ни лагерное начальство, ни уголовников.

Так сколько стоит наше слово?

На протяжении всей своей жизни мы, может, и бесконтрольно, допускаем в свою душу или разумное, доброе, вечное или же черное, гадкое, злобное. И эти процессы идут одновременно. Господь призывал нас быть бдительными, в том числе, и на пути зла, которое исподволь, постоянно проникает в наши души, а потом в минуту большого стресса, когда человек себя плохо контролирует, это зло выплескивается на окружающих.

Вот тут и выходит наружу то, что ты приобрел, что считал ценным для себя, или чему не смог или не пытался противостоять. Уступил, приоткрыл душу злу, а потом оно становится твоей сущностью.

Нам следует глубоко, очень самокритично оценить уходящий год с очень грозными предупреждениями, строго посмотреть на свою жизнь, свои поступки и слова.

Хочу еще сказать, что к проявлениям жуткого злорадства нужно стараться относиться благородно. Не пускать зло в душу и не поддаваться ответному гневу, пусть и праведному. Кто такой благородный человек? Это объединение очень гармоничных, высоких человеческих качеств. Я таких людей встречал. Как бы они среагировали на агрессию и злость? Не знаю. Но могу сказать, что это люди творческие, мужественные, очень высокой культуры, высочайшего самообладания, наделенные отменным чувством юмора.

Наша жизнь – это мы сами. Мы создаем жизнь и сами ее строим. Самое трудное – действовать в этой жизни по воле Божией. И Господь для нашего вразумления и спасения решительно и властно нас встряхивает, когда мы явно уклоняемся от праведного пути.

Подготовила Тамара Амелина

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