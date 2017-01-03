Протоиерей Алексий Уминский: Что смотреть с детьми на каникулах

Протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма Троицы в Хохлах рекомендует фильмы для просмотра с детьми, которые обсуждались в рамках приходского детского Киноклуба.

1. С детьми обязательно надо посмотреть «Сказку сказок» Юрия Норштейна (СССР,1979), если кто-то еще этого не сделал. С этим фильмом надо как-то вместе пожить, его надо просто прочувствовать.

2. «Благословите зверей и детей» Стэнли Крамера (США, 1971). Фильм, который для подростков был бы очень важен. Картина о подростках из богатых семей, чьи родители воспринимают их обузой, мешающей заниматься в данный момент заниматься своими делами, устраивать свою личную жизнь. И они отправляют детей, как им кажется, в очень элитный лагерь, где из них должны сделать настоящих мужчин. Там они все время оказываются в ситуации неудачников.

Однажды руководитель их группы, который хочет, чтобы они таки почувствовали себя мужчинами, охотниками, настоящими ковбоями, везет их на ранчо, где люди за деньги охотятся на бизонов. Причем, не просто на бизонов (на здоровых охотиться нельзя), а на больных, забракованных. Дети видят, как на их глазах происходит расстрел несчастных животных. Целью этих детей становится освободить животных, обреченных на гибель, от этого страшного плена. Потому, что сами дети вдруг поняли: они те же самые бизоны, никому не нужные, бракованные, от которых все отвернулись посадили за решетку и которые предназначены на то, чтобы не жить

В фильме разворачивается такая удивительная, приключенческая, в том числе, трагическая история этих детей и этих зверей.

3. «Боги, наверное, сошли с ума» Джеми Юйса (ЮАР, 1980). Прекрасное кино, которое можно смотреть с детьми разного возраста, снятое в Африке, в Ботсване, в одном племени бушменов, живущих совершенно райской жизнью. Люди живут в полном согласии с Богом, с совестью, друг с другом и грехопадение не повредило их природе. И вдруг из «большого» мира, зараженного грехами, к ним прилетает некое послание: над племенем пролетает маленький самолет и из его окна выбрасывается пустая стеклянная бутылка «Кока- колы», знак цивилизации. И вот эта стеклянная бутылка разрушает весь мир маленького племени: она оказывается всем нужна. Люди начинают друг с другом ссориться, ревновать за эту бутылку, у них появляется конкуренция, злость друг на друга. Все вдруг перестали друг друга любить из-за этой маленькой, ненужной вещи.

Тогда вождь племени решает, что боги сошли с ума, бросив им такую странную, ненужную вещь. Он берет ее и решает дойти до конца света, чтобы выбросить ее обратно, чтобы в племени водворился мир и любовь.

Это замечательная история о мире, о любви и о том, что для человека бывает главным, а что второстепенным, что разрушает нашу жизнь.

4. Обязательно надо посмотреть «Красный как небо» Кристиано Бортоне. (Италия, 2006 год) об ослепшем мальчике.

5. «Новая война пуговиц» Кристоф Барратье (Франция, 2011). 1944 год, юг Франции, мальчишки играют в войну. Но когда в деревне появляется еврейская девочка, которую нужно спрятать от немецких солдат, война перестает быть просто игрой.

6. «Мальчик с велосипедом», фильм братьев Дарденнов ( Франция, 2011).

7. «Дети небес» Маджида Маджиди. (Иран, 1997). Замечательный фильм про бедную мусульманскую семью, про брата и сестру…