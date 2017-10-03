О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Протоиерей Алексий Волосенко: «С пожарной безопасностью в храме все просто»

|
3 октября. ПРАВМИР. Протоиерей Алексий Волосенко, настоятель деревянного Георгиевского храма в подмосковном селе Мамоново прокомментировал «Правмиру» новые требования правительства по пожарной безопасности в храмах.
Протоиерей Алексий Волосенко: «С пожарной безопасностью в храме все просто»
Протоирей Алексий Волосенко

По его словам, в целом документ разумный, но его удивили ряд норм, например, о том, что кадило должно находиться на расстоянии не менее 50 см от одежды и других горючих материалов.

«Получается, когда я служу, я как пожарный должен быть одет в одежду, пропитанную негорючим материалом? Как я кадить-то буду, у меня кадило ближе к одежде, чем 50 сантиметров», – говорит священник. По его словам, эта норма вряд ли будет выполняться.

«Сколько лет православию? Две тысячи! Всегда нормально пользовались кадилом, а теперь какие-то полметра появились», – говорит протоиерей.

«Что касается размещения травы в храме на Троицу, так у нас деревянный храм, мы траву и так не размещали последние годы. Во-первых, это не безопасно, а, во-вторых, у людей аллергия. Мы аккуратно ставим березовые веточки и держим до отдания Троицы», – рассказал священник.

«А вообще с пожарной безопасностью все просто. Чиновники, которые и сами в Храм ходят раз в год, должны понимать, что Храм – это не то же самое, что какая-то частная или даже государственная организация. Храм – это место, которое хранит Господь. И если в Храме все сделано разумно, то все будет хорошо», – говорит настоятель.

Он также добавил, что в храме, где он служит, стоит пожарная сигнализация и все прекрасно понимают, что храм деревянный, поэтому с огнем обращаются очень аккуратно, и никаких инцидентов до сих пор не было.

Теги:
, ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Дмитрий Медведев утвердил правила пожарной безопасности в храмах
Дмитрий Медведев утвердил правила пожарной безопасности в храмах
Новостная служба "Православие и мир"

Документ согласован с Межрелигиозным советом России

В правила противопожарной безопасности включили религиозные объекты
В правила противопожарной безопасности включили религиозные объекты
Новостная служба "Православие и мир"

Ранее специального регулирования в части пожарной безопасности объектов религиозного назначения не было

Более 30 тысяч человек эвакуированы на Украине из-за пожара на складе боеприпасов
Более 30 тысяч человек эвакуированы на Украине из-за пожара на складе боеприпасов
Новостная служба "Православие и мир"

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы

Благотворительный фонд
Не инвалид: За жизнь после травмы!
Не инвалид: За жизнь после травмы!
38% собрано / 969567.05 руб. осталось
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
28% собрано / 266900 руб. осталось
Другие статьи автора
"
В фонд «Подари жизнь» подбросили коробки с патронами
Новостная служба "Православие и мир"

В коробках были обнаружены 77 винтовых патронов к нарезному длинноствольному огнестрельному оружию

"
Нобелевская премия по физике присуждена за обнаружение гравитационных волн
Новостная служба "Православие и мир"

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали ученые из США

"
В 2017 году выявлено почти 1,5 тысячи «групп смерти»
Новостная служба "Православие и мир"

Задержаны 19 «кураторов» и администраторов суицидальных групп

Все статьи автора
Статьи Дня
Епископ Тихон (Шевкунов): Мы не собираемся «шельмовать историю»
Епископ Тихон (Шевкунов)

И чем глубже и честнее, не обманываясь, мы будем знать ее, тем…

Нобелевская премия по физике – почему важны гравитационные волны
Алексей Паевский

Гравитационно-волновая астрономия – это последнее «окно во Вселенную», которое открыли современные физики

Каталония и “проклятые вопросы”
Протоиерей Андрей Кордочкин

Где грань между готовностью к политическому диалогу и защитой территориальной целостности?

самое читаемое

“Мать ходит в храм с детства, но я не хочу быть как она”10,341

Индийский доктор, который может уменьшить голову3,926

Октябрьская революция: сто лет одиночества3,917

Клайв Льюис: “Я вижу проблески во тьме”3,826

«Не могу ничего изменить» – что такое выученная беспомощность3,649

Епископ Тихон (Шевкунов): Мы не собираемся «шельмовать историю»3,131

Нобелевская премия за биоритмы – что открыли три американца2,891

Что Церковь может дать молодежи?2,789

«Наши ученики — не дети из гетто»2,760

Чтобы люди жили: 20 лучших интервью «Правмира» с врачами2,148

лучшие авторы

Новостная служба11,492

Архимандрит Андрей (Конанос)10,358

Наталия Константинова3,937

Владимир Лучанинов3,921

Клайв Стейплз Льюис3,831

Алиса Орлова3,684

Епископ Тихон (Шевкунов)3,471

Алексей Паевский3,112

Сергей Худиев2,804

Этери Чаландзия2,771

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть