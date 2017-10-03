Протоиерей Алексий Волосенко: «С пожарной безопасностью в храме все просто»

3 октября. ПРАВМИР. Протоиерей Алексий Волосенко, настоятель деревянного Георгиевского храма в подмосковном селе Мамоново прокомментировал «Правмиру» новые требования правительства по пожарной безопасности в храмах.

По его словам, в целом документ разумный, но его удивили ряд норм, например, о том, что кадило должно находиться на расстоянии не менее 50 см от одежды и других горючих материалов.

«Получается, когда я служу, я как пожарный должен быть одет в одежду, пропитанную негорючим материалом? Как я кадить-то буду, у меня кадило ближе к одежде, чем 50 сантиметров», – говорит священник. По его словам, эта норма вряд ли будет выполняться.

«Сколько лет православию? Две тысячи! Всегда нормально пользовались кадилом, а теперь какие-то полметра появились», – говорит протоиерей.

«Что касается размещения травы в храме на Троицу, так у нас деревянный храм, мы траву и так не размещали последние годы. Во-первых, это не безопасно, а, во-вторых, у людей аллергия. Мы аккуратно ставим березовые веточки и держим до отдания Троицы», – рассказал священник.

«А вообще с пожарной безопасностью все просто. Чиновники, которые и сами в Храм ходят раз в год, должны понимать, что Храм – это не то же самое, что какая-то частная или даже государственная организация. Храм – это место, которое хранит Господь. И если в Храме все сделано разумно, то все будет хорошо», – говорит настоятель.

Он также добавил, что в храме, где он служит, стоит пожарная сигнализация и все прекрасно понимают, что храм деревянный, поэтому с огнем обращаются очень аккуратно, и никаких инцидентов до сих пор не было.