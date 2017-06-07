Протоиерей Димитрий Карпенко: Террористы хотят, чтобы мы перестали быть чуткими к человеческой боли

7 человек погибло и 0коло 50 пострадало в результатев ночь на 4 июня. О том, как восприняла новость православная община британской столицы и о настроениях сегодня "Правмиру" рассказал секретарь епархиального управления Сурожской епархии, ключарь Успенского кафедрального собора в Лондоне протоиерей Димитрий Карпенко.

Люди обеспокоены происшедшим, но паники или растерянности нет. Многие узнали о случившимся лишь на утро воскресенья и, конечно же, восприняли эти сообщения с тревогой.

Это был день Пятидесятницы, праздник Святой Троицы. Наши прихожане спешили в храм, людей было особенно много в этот день, большое количество причастников. Между собой делились настороженными комментариями. Владыка Елисей в своем слове призвал к смиренной и сосредоточенной молитве о тех, кто пострадал от злой человеческой воли.

В понедельник, в День Святого Духа, в сербском храме святого Саввы в Лондоне православные епископы, служащие в Великобритании совершили совместное богослужение – Божественную литургию, после которой было собрание Епископской Ассамблеи, на которой также была выражена молитвенная поддержка пострадавшим.

Город продолжает жить своей привычной жизнью, все спешат по своим делам. К сожалению, одна из целей злоумышленников в том, чтобы эти злодеяния стали обыденностью, чтобы мы перестали быть чуткими и отзывчивыми к человеческой боли и страданиям…

Примирения с этим злом невозможно, оно должно быть раз и навсегда исключено из нашей повседневности.