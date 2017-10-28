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Протоиерей Димитрий Струев прочитает лекцию «Великая надежда Андрея Тарковского»

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Во вторник 31 октября протоиерей Димитрий Струев прочитает лекцию «Великая надежда Андрея Тарковского» (о фильмах “Сталкер” и “Андрей Рублёв”)».
Протоиерей Димитрий Струев прочитает лекцию «Великая надежда Андрея Тарковского»

Дата: 31 октября, 19.00

Место проведения: Москва, Историко-культурный православный центр «Открытие», м. Китай-город, Малый Златоустинский пер., д. 5, стр.1

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Протоиерей Димитрий Струев – руководитель молодежного отдела Липецкой и Елецкой епархии и основного проекта этого отдела – молодежного центра «Экклезиаст», настоятель храма при этом же центре; храм посвящен иконе Божией Матери «Взыскание погибших». Старший преподаватель кафедры истории и теории культуры Липецкого государственного педагогического университета. На разных факультетах этого вуза читает элективные курсы «История христианства в контексте мировой культуры» и «Христианство и творчество (на примерах из русской литературы XIX-XX вв. и кино II пол. ХХ в.)».

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