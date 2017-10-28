Протоиерей Димитрий Струев прочитает лекцию «Великая надежда Андрея Тарковского»

Дата: 31 октября, 19.00
Место проведения: Москва, Историко-культурный православный центр «Открытие», м. Китай-город, Малый Златоустинский пер., д. 5, стр.1
ВХОД СВОБОДНЫЙ
Протоиерей Димитрий Струев – руководитель молодежного отдела Липецкой и Елецкой епархии и основного проекта этого отдела – молодежного центра «Экклезиаст», настоятель храма при этом же центре; храм посвящен иконе Божией Матери «Взыскание погибших». Старший преподаватель кафедры истории и теории культуры Липецкого государственного педагогического университета. На разных факультетах этого вуза читает элективные курсы «История христианства в контексте мировой культуры» и «Христианство и творчество (на примерах из русской литературы XIX-XX вв. и кино II пол. ХХ в.)».