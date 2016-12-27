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Протоиерей Георгий Ореханов: Книги для зимнего чтения

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Что читать с детьми вечерами в предрождественские дни зимних каникул? Рекомендует протоиерей Георгий Ореханов, профессор кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского православного университета.
Протоиерей Георгий Ореханов: Книги для зимнего чтения
Depositphotos

1. В первую очередь Чарльз Диккенс. Лучше всего – «Посмертные записки Пиквикского клуба». Это полузабытая книга, но и для индивидуального чтения, и для чтения со старшими детьми Диккенс незаменим. Особенно в конце декабря подойдет глава о праздновании Рождества в Динглиделле (имение мистера Уордля). Диккенс – главная любовь моей молодости. Мы с одним моим другом прочитали его полностью. Потом я узнал, какое огромное значение имел этот писатель для моих главных героев – Льва Толстого и Федора Достоевского.

"Посмертные записки Пиквикского клуба". Иллюстрация. Художник Марина Цукерман / tsuker.me

“Посмертные записки Пиквикского клуба”. Художник Марина Цукерман / tsuker.me

Для меня Диккенс – это молодой задор, смех, путешествия, старая Англия, трактиры, чудаки и оригиналы, Рождество, любовь, честь и преданность. Но главное – это великий Пиквик, толстый добрый старик, который во всех ситуациях остается Человеком. И не менее великий Сэм Уэллер, один из самых грандиозных персонажей XIX века.

2. Сказки Гофмана. В период подготовки к Рождеству – в первую очередь «Щелкунчик и мышиный король». Добрая сказка, послужившая литературной основой для самого известного балета в мире.

Иллюстрация к сказке "Щелкунчик и мышиный король". Художник Ирина Августинович / illustrators.ru

Иллюстрация к сказке “Щелкунчик и мышиный король”. Художник Ирина Августинович / illustrators.ru

3. Александр Пушкин. «Капитанская дочка», «Повести Белкина». Это входит в школьную программу, но если долгим зимним вечером папа (мама) сядут вместе с детьми в уютной комнате и покажут детям всю глубину и значимость музы Пушкина, это будет прекрасно.

"Вручение письма Екатерине II", на сюжет повести "Капитанская дочка". Художник Иван Миодушевский

“Вручение письма Екатерине II”, на сюжет повести “Капитанская дочка”. Художник Иван Миодушевский

4. Николай Гоголь. Сложный автор, по выбору родителей и с учетом особенностей благочестия семьи в Рождественский пост.

Экранизация повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»

Экранизация повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»

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