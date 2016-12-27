Протоиерей Георгий Ореханов: Книги для зимнего чтения

Что читать с детьми вечерами в предрождественские дни зимних каникул? Рекомендует протоиерей Георгий Ореханов, профессор кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского православного университета.

1. В первую очередь Чарльз Диккенс. Лучше всего – «Посмертные записки Пиквикского клуба». Это полузабытая книга, но и для индивидуального чтения, и для чтения со старшими детьми Диккенс незаменим. Особенно в конце декабря подойдет глава о праздновании Рождества в Динглиделле (имение мистера Уордля). Диккенс – главная любовь моей молодости. Мы с одним моим другом прочитали его полностью. Потом я узнал, какое огромное значение имел этот писатель для моих главных героев – Льва Толстого и Федора Достоевского.

Для меня Диккенс – это молодой задор, смех, путешествия, старая Англия, трактиры, чудаки и оригиналы, Рождество, любовь, честь и преданность. Но главное – это великий Пиквик, толстый добрый старик, который во всех ситуациях остается Человеком. И не менее великий Сэм Уэллер, один из самых грандиозных персонажей XIX века.

2. Сказки Гофмана. В период подготовки к Рождеству – в первую очередь «Щелкунчик и мышиный король». Добрая сказка, послужившая литературной основой для самого известного балета в мире.

3. Александр Пушкин. «Капитанская дочка», «Повести Белкина». Это входит в школьную программу, но если долгим зимним вечером папа (мама) сядут вместе с детьми в уютной комнате и покажут детям всю глубину и значимость музы Пушкина, это будет прекрасно.

4. Николай Гоголь. Сложный автор, по выбору родителей и с учетом особенностей благочестия семьи в Рождественский пост.