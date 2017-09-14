Протоиерей Игорь Прекуп: Мы слишком долго игнорировали «православное гопничество»

Министр культуры Владимир Мединский сделал заявление по поводу фильма “Матильда”. Не бесспорное, но его позицию я разделяю полностью. Однако некоторые моменты все же хочу прокомментировать.

Во вступлении мы читаем, что Минкультуры «старалось воздерживаться» от каких-либо высказываний. И я, честно говоря, не понимаю такого аскетизма со стороны министерства, к которому непосредственно относится эта проблема. Мне кажется, это не тот случай, когда воздержание полезно.

Опыт массовых психозов последних лет, довольно сильно потряхивавших церковное сообщество и не только его, показывает, что признаки зарождающегося брожения надо вычислять вовремя и реагировать, пока этот процесс не стал массовым. Такие вещи не рассасываются просто так, часто они растут вглубь и со временем дают наиболее мерзкие всходы.

Я охотно соглашусь, что «позиция граждан, которые „фильм не видели, но гневно осуждают“ — и даже бравируют этим», абсурдна, однако, не могу согласиться с утверждением, что «любая полемика о фильме сейчас беспредметна». Предмет для полемики есть – например, об этических критериях оценивания отображения в произведениях искусства исторических личностей. Взаимоуважительную дискуссию об этом вполне можно было бы начать, как только наметились протестные настроения. Вместо этого – хорошо знакомая поляризация общества. Причем каждая из сторон мнит себя героическим оплотом борьбы с мракобесием. И особенно обидно видеть, как неразумно реагируют умные и хорошо образованные люди, которым сам Бог велел голову включать. Лишнее подтверждение тому, что страсть оглупляет.

Еще меня зацепила фраза «православие – оно ведь о любви, а не о ненависти». Сказано, конечно, красиво и, в основном, верно, только я не стал бы так категорично утверждать, что «не о ненависти». Потому что и о ненависти тоже. Да, «Бог есть любовь» (1 Ин. 4: 16). Христианство – религия любви. Да, Бог заповедует любить и врагов. Но любовь к грешнику выражается не в снисхождении к его греху. Напротив, христианин – это воин, который руководствуется не только любовью к ценностям, которые он защищает, но и ненавистью к тому, что угрожает этим ценностям. Вопрос только в том, что для нас абсолютная ценность и какова природа богоугодной ненависти.

Бог ненавидит грех. И ненависть к греху – неотъемлемая составная часть христианского мировоззрения. Но к греху в первую очередь в себе! И только через отвращение к своему греху, через его пресечение в себе, возможно противостояние ему во вне. Есть ли необходимость отмечать, что при таком отношении к злу не может быть речи ни о каких погромных настроениях, не то, что о «бессмысленном и беспощадном».

Однако сегодня в православной среде (если под ней понимать весь «крещеный мир» во всей своей пестроте) наблюдается нездоровая воинственность: естественная ненависть ко греху переориентируется из внутри вовне и направляется совсем не на те объекты, которые этого заслуживают или если даже заслуживают, то всяко не в первую очередь. Общеизвестны святоотеческие высказывания о том, что «кто памятозлобствует на демонов, тот не памятозлобствует на людей», а потому, «кто памятозлобствует на людей, тот подружился с демонами». К сожалению, многие об этом забывают, а то и вовсе не задумываются, вот мы и видим грустные последствия.

Мы слишком долго игнорировали «православное гопничество» как пагубное для церковного самосознания и дискредитирующее нас явление. Не все, конечно, кто-то из нас возмущался и раньше, но не было достаточно авторитетного и последовательного отвержения этой мерзости, прикрывающейся личиной «ревности по Бозе». И хорошо, что сейчас на должном уровне, как со стороны РПЦ (см. высказывание В.Р. Легойды), так и со стороны государства было высказано категоричное неприятие квазиправославных погромных настроений и действий.

Не надо обольщаться относительно мотивов, которыми руководствуются хулиганы, какими бы лозунгами они ни размахивали и какой бы символикой ни прикрывались. Человеку, который хочет покуражиться, выплеснуть накопившуюся злость, очень удобно делать это, под предлогом возвышенных целей, якобы сражаясь против греха. Он лукавит, если греховным образом пытается бороться с грехом. На самом деле, под видом такой борьбы, он просто наслаждается бурлением страстей в себе. Но это еще полбеды. Ведь он вводит в соблазн тех, кто, глядя на такое безобразие, делает далеко идущие выводы, что это и есть сущность православия. Именно такая «защита», а не что бы то ни было со стороны «внешних», дискредитирует православие.

Что делать?

В первую очередь, каждому из нас нужно обращать внимание на состояние своего сердца, не допускать в него, в свои поступки, мысли, речи то, что противоречит духу Евангелия. Никакие достижения в борьбе борьбы с борьбой не стоят повреждения души (см.: Мф. 16: 26). Да, это прописные истины, но жизнь показывает, что далеко не для всех.

Среди нас очень распространено «прецедентное мышление»: не правовое, не религиозное, а именно «прецедентное», когда в качестве критерия нормы рассматривается прецедент: было раньше такое или нет? Для этого типа мышления, все, что происходило ранее и не было отвержено и осуждено – законное основание для осуществления в дальнейшем. А в истории, в том числе и в церковной, немало примеров того, что несовместимо с христианским мировоззрением, но соборного осуждения не получило по причине то ли утраты актуальности, то ли, чтобы «не обострять». И для прецедентного мышления это очень удобный повод выдавать всякую гадость за «ярость благородную», то бишь «ревность по Бозе».

Поэтому людям надо последовательно объяснять, что не все происходившее в нашей истории и не сподобившееся официального осуждения, достойно христианина. Нельзя лукавить, увлекаться самооправданием и позволять «провокаторам и врагам Церкви», как назвал таковых покойный Патриарх Алексий II, превращать православие в «последнее прибежище негодяев».

У каждого человека есть право выбирать, как относиться к этому фильму, но не надо лезть друг другу в душу, делая из него лакмусовую бумажку определения православности и повод для раздражения и взаимной ненависти.