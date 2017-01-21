Протоиерей Павел Гумеров: Мужчины перестают быть мужчинами

О том, как вести себя родителям, когда семья детей трещит по швам, и почему мужчина перестает быть мужчиной, «Правмиру» рассказывает протоиерей Павел Гумеров – автор множества книг и статей, посвященных браку и проблемам в семье.

Любить жену как лошадь

– В чем основные причины разводов сегодня?

– Причина в нетерпеливости современного человека. Мы знаем, что семейная жизнь – это терпение. Главной причиной разводов является также недостаток общения, внимания друг к другу.

Обычно развод совершается не так спонтанно: стукнуло в голову, и пошли разводиться. Люди не понимают, что брак – великая ценность, не видят этого в своем союзе, в своих отношениях. Они считают: есть машина, ее можно поменять, есть жена – можно поменять. И второе – это отсутствие терпения.

До революции это было служением. Это был очень серьезный проект: когда люди друг другу служили, когда людям надо было выживать. Люди должны были обеспечить себе жизнь в нашем суровом, очень тяжелом климате, которая зависела от урожая, неурожая, от того, пошлет Господь засуху или плодородный год. Обеспечить себе пенсионный фонд в качестве детей. Потому что если ты не воспитаешь, не научишь их работать, почитать отца и мать, то тебя никакое государство не накормит потом. Муж должен был беречь жену. Есть такое выражение – «Любить жену как лошадь». Если человек был безлошадный, он считался самым нищим и бедным крестьянином. И опять же, слова апостола Павла: мужья, берегите своих жен, как свое тело.

– Вы говорите: брак – это всегда риск. Как его минимизировать?

– Действительно, риск существует всегда. Вступление в брак тоже связано с риском. Даже при идеальных стартовых условиях, когда и семья и родители очень хорошие, люди православные, церковные, охраняли девство, чистоту до брака, хотят жить по заповедям Божиим, у них есть опыт родительский – риск и у них есть.

Вы считаете, что семья – это когда два человека сняли квартиру, живут вместе, делят постель, у них общая касса? Ничего подобного. И государство называет это сожительством, семьей это не считает Церковь, но женщины считают! Кольца даже себе покупают. Хотя на самом деле большинство мужчин не считают их женами. У нас поэтому больше замужних, чем женатых. 80% женщин считают, что они замужние, 90% мужчин считают, что они не женаты. То есть на самом деле это игры в семью.

Первое, что я хочу посоветовать. Брак – это родство очень серьезное, и нужно его рассматривать так: независимо от того, какое у меня настроение, самочувствие, ушла любовь или не ушла, все нужно делать для сохранения и спасения семьи.

Второе, что я хочу сказать: нужно обратиться к нашим ценностям, которые изложены в Библии и Евангелии. У нас такая четкая иерархия: на первом месте стоит мой ближайший родственник, затем мои родители. Сначала ты должен решить проблемы с женой, ее утешить и успокоить, потом уже заняться своими родителями.

Третье, что можно посоветовать: семейная иерархия, которая тоже подзабыта, особенно в странах, где развит феминизм, супруги рассматриваются как равноправные партнеры. Очень большая проблема – это инфантилизм мужской, отсутствие мужского начала. В этом виноваты женщины, жены – своим поведением, до жен мамочки человека баловали, все за него делали, никакое решение не давали принять. Мужчины перестают быть мужчинами, если к ним не относиться как к мужчинам.

Папа как тень отца Гамлета

– Вы сегодня упоминали одну из причин разрушения семьи: насилие. Что происходит с ребенком, который постоянно видит скандалы в семье?

– Конечно, это очень влияет. Дело в том, что мы даже не осознаем, насколько психотравмы детские на нас могут повлиять потом. Дети должны расти в атмосфере любви, их нужно всячески ограждать даже от неласковых слов, упреков, колкостей по отношению друг к другу. Ясно, что человек так же будет относиться к своей жене, как папа относился к маме. Пример отца очень сильный и очень серьезный, это самый главный человек в твоей жизни, он бессознательно будет на тебя влиять всю жизнь, как тень отца Гамлета, будет все время за тобой ходить.

– Бывает ли такое, что в созданной семье один из супругов является более зрелой личностью?

– Это часто бывает. Конечно, более благоприятный вариант, когда жена незрелая. Все-таки, бывает, что жена страдает инфантилизмом, она была единственным ребенком в семье, а муж из многодетной семьи. Это нормально, муж берет ее под опеку, занимается ее воспитанием, становлением как личности. Они в процессе учатся многому.

Когда жена более зрелая, а муж из семьи неполной, воспитывался матерью-одиночкой, не получил должного воспитания, примера, тоже можно серьезно повлиять. Что может сделать жена? Задача жены – поощрять мужа, хвалить его. Когда он начинает первые робкие шаги делать, помогать ему: у тебя все получится, все ты сможешь.

Когда жена живет только жизнью мужа

– Когда человек вступает в брак, он часто теряет индивидуальность. Как сохранить себя, свои способности и таланты в семье?

– Тут речь идет о чем? О том, что они растворяются друг в друге. Сильный муж, успешный – и жена начинает жить его жизнью. Или, например, он писатель или художник, а она всю жизнь посвящает только ему.

Есть несколько вариантов. Если люди до этого были очень общительными, а сейчас они общаются друг с другом и никто им особо не нужен вне их маленького мирка – он, она и дети – ничего плохого в этом нет. Это часто происходит.

Другое дело, когда человек действительно начинает терять себя. Например, муж является человеком искусства, который еще страдает завышенной самооценкой, считает себя великим. Он считает, что жена должна оставить все. Например, у меня были примеры, что он поэт, бард, музыкант, и супруга у него имеет актерское образование, и он, видимо, хотел, чтобы она полностью в нем растворилась. А у нее тоже были свои творческие амбиции, ей это очень не нравилось, и из-за этого у них серьезные конфликты получались. Я думаю, что если два человека – такие яркие личности, нужно дать возможность каждому развиваться.

Не надо бояться психолога

– В семье, которая находится на грани развода, как должны вести себя родители?

– Если такая ситуация случилась в семье, родители не должны ничью сторону принимать. Они должны молиться о семье, если не получается помочь. Стараться обоих супругов поддерживать, постараться им внушить: мы любим вас обоих, вы оба нам дороги, мы очень переживаем за вас, готовы вам помочь, посодействовать, если вы захотите. И очень хорошо, когда они супругам друг про друга рассказывают что-то хорошее. Не так, как бывает: мама рассказывает сыну, какая у него плохая жена, ее видели там-то, она в том-то не помогает, не заботится. Понятно, что это не любовь никакая, это эгоизм, ревность, самолюбие материнское.

– Часто ли вам приходится направлять пары к психологу?

– Я очень часто отправляю к психологам. Священник обладает возможностью сугубо за человека молиться, у него другие средства для решения семейных проблем. У священника есть и очень серьезные минусы – например, хронический недостаток времени. Любой серьезный конфликт требует не единоразового посещения, а работы достаточно серьезной, разговора около часа или полутора часов, и редкий священник обладает таким количеством времени. Поэтому священник подчас выполняет роль такого участкового терапевта. Каждый священник, думаю, должен направлять к психологу, он не должен этого бояться. Очень хорошо, когда у него есть знакомые специалисты, в которых он уверен. Потому что и психологи разные бывают.

– Как духовник в Школе семьи, какие задачи вы решаете, какие семьи к вам могут прийти?

– На сайте центра есть все координаты. Расположен он очень удобно, на Охотном ряду. Телефон доверия там бесплатный, по нему можно получить первичную консультацию, помощь. У нас немало было совместных проектов. Самое главное – это семейная школа. Раз в год мы читаем курс лекций, раздаем книги, пособия, диски, все это записываем, потом в интернет выкладываем. Есть возможность индивидуально с людьми позаниматься, помочь в решении каких-то вопросов.

При нашем храме Петра и Февронии в Марьино работают психологи из этого центра. Мы читаем лекции на важную тему: такой «курс молодого бойца» для тех, кто хочет создать семью. Некоторые создают после этого семью, разрешают семейные проблемы.