О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Протоиерей Петр Дынников призвал к стерилизации бездомных животных

|
7 марта. ПРАВМИР. Основатель первого в России церковного приюта для животных протоиерей Петр Дынников призвал стерилизовать бездомных зверей. Отец Петр курирует приют при Ильинском храме в подмосковном селе Лемешово.
Протоиерей Петр Дынников призвал к стерилизации бездомных животных

«Стерилизованное животное теряет функцию сбиваться в стаи и становится неагрессивным», – сказал Дынников на круглом столе, посвященном сотрудничеству Русской православной церкви и зоозащитных и экологических организаций, его цитирует Интерфакс.

По его словам, когда ему впервые предложили стерилизовать его подопечных, он пришел в ужас, но позже понял, что «в условиях урбанизации это – единственный выход».

«Урбанизация лишила животных природы, они Богом создавались точно не в городских условиях», заметил он, поэтому, «когда животных выбрасывают, они оказываются не в природных условиях, их выгоняют на верную смерть, на страдания».

«Говорят: “выпустите котят, пускай ловят мышей в подвале”, но там они сталкиваются с инфекциями, блохами, крысами, они гниют заживо», – сказал отец Петр.

По замечанию священника, стерилизованное животное не теряет своих природных навыков, «кошки продолжают ловить мышей», продолжительность их жизни не сокращается, стерилизация способствует профилактике онкологических заболеваний у животных.

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
На Алтае собака спасла брошенного матерью на холоде ребенка
На Алтае собака спасла брошенного матерью на холоде ребенка
Новостная служба "Православие и мир"

Мальчик выжил благодаря тому, что собака несколько дней грела его своим теплом

В Хабаровском крае возбуждено дело после наезда катера на кита
В Хабаровском крае возбуждено дело после наезда катера на кита
Новостная служба "Православие и мир"

В Сети появилось видео, на котором видно, как лодка с людьми несколько раз наезжает на животное

В США собака ценой своей жизни спасла ребенка на пожаре
В США собака ценой своей жизни спасла ребенка на пожаре
Новостная служба "Православие и мир"

Животное могло выбраться из помещения, но вместо этого осталось с девочкой в горящей комнате

Благотворительный фонд
Инсулиновая помпа для Сергея Селянина
Инсулиновая помпа для Сергея Селянина
49% собрано / 298510 руб. осталось
Спасти сердце Владимира Якурина
Спасти сердце Владимира Якурина
62% собрано / 115450 руб. осталось
Другие статьи автора
"
На Евгения Ройзмана пожаловались из-за сундука, сколоченного из икон
Новостная служба "Православие и мир"

Сундук времен коллективизации хранится в музее Ройзмана «из уважения к мастерам и в назидание потомкам»

"
Ставропольский пенсионер спас в США троих детей из Гаити
Новостная служба "Православие и мир"

Анатолий Решетко пришел на помощь, когда дети тонули в бассейне

"
Церковная комиссия опровергла мироточение бюста Николая II в Симферополе
Новостная служба "Православие и мир"

Священнослужители рекомендовали продолжить наблюдение за памятником

Все статьи автора
Статьи Дня
Протоиерей Александр Дягилев: Как не стать мамой своему мужу
Валерия Михайлова

Отобрать у супруги роль командира и убить в себе инфантилизм

Модный показ в детской больнице: 7 историй боли и красоты (+фото)
Надежда Прохорова

Женщины, для чьих детей больница стала домом, накануне 8 марта рассказывают о…

Жизнь без “протезика”
Татьяна Краснова

Почему мир должен перестроиться так, чтобы нас ничто не тревожило и не…

самое читаемое

“Восьмилетняя крошка стоит перед жюри, слезы текут, мэтры мучаются”13,981

Мироточащий бюст императора, или За что канонизировали Николая II13,103

Владимир Познер спросил у Бога, как Ему не стыдно12,980

Шеф, все пропало! Съел не то, весь пост – псу под хвост9,518

10 добрых дел на Великий Пост9,073

Грязные танцы на Первом7,380

Георгий Фетисов: «Беса играть не страшно, когда знаешь, ради чего»7,081

Живя без Церкви, любой крещеный де-факто под анафемой6,845

Женя “Рыжий”: Брейк-данс без ноги5,531

Протоиерей Александр Дягилев: Как не стать мамой своему мужу5,387

лучшие авторы

Катерина Дёмина13,895

Новостная служба13,110

Илья Аронович Забежинский13,066

Протоиерей Андрей Кордочкин12,777

Валерия Михайлова12,373

Ирина Якушева10,740

Архимандрит Савва (Мажуко)9,733

протоиерей Александр Абрамов9,515

Анна Уткина7,289

Сергей Худиев7,060

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь Правмиру
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть