Протоиерей Петр Дынников призвал к стерилизации бездомных животных

7 марта. ПРАВМИР. Основатель первого в России церковного приюта для животных протоиерей Петр Дынников призвал стерилизовать бездомных зверей. Отец Петр курирует приют при Ильинском храме в подмосковном селе Лемешово.

«Стерилизованное животное теряет функцию сбиваться в стаи и становится неагрессивным», – сказал Дынников на круглом столе, посвященном сотрудничеству Русской православной церкви и зоозащитных и экологических организаций, его цитирует Интерфакс.

По его словам, когда ему впервые предложили стерилизовать его подопечных, он пришел в ужас, но позже понял, что «в условиях урбанизации это – единственный выход».

«Урбанизация лишила животных природы, они Богом создавались точно не в городских условиях», заметил он, поэтому, «когда животных выбрасывают, они оказываются не в природных условиях, их выгоняют на верную смерть, на страдания».

«Говорят: “выпустите котят, пускай ловят мышей в подвале”, но там они сталкиваются с инфекциями, блохами, крысами, они гниют заживо», – сказал отец Петр.

По замечанию священника, стерилизованное животное не теряет своих природных навыков, «кошки продолжают ловить мышей», продолжительность их жизни не сокращается, стерилизация способствует профилактике онкологических заболеваний у животных.