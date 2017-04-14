Проверенный рецепт пасхи от семьи Соколовых

Творожная пасха

На 1 кг творога:

6 яиц (3 целых, 3 белка)

200 г сливочного масла

400 г сахара

2 лимона (для цедры)

Начинка (по вкусу): изюм, цукаты, орехи, ванильный сахар, мармелад

Творог покупаем 18 %. Если купили творог на рынке, то сначала положите его под гнет (на 5-6 часов), а потом пропустите через мясорубку. Если купили творог в магазине, то под гнет ставить не надо и через мясорубку пропускать тоже не требуется.

Творог кладем в железную кастрюлю (в эмалированную нельзя, иначе при варке все пригорит!), добавляем туда яйца, белок, сливочное масло – хорошенько все перемешиваем, можно миксером.

Ставим варить. Все время стоим у плиты и помешиваем массу деревянной ложкой. Мешать нужно по дну, чтобы ничего не пригорело. Как только масса покрывается пузырьками и начинает «дышать», идет белый пар – сразу снимаем с плиты.

Даем пасхе остыть, накрыв ее марлей. И только после того, как она полностью остыла, добавляем всю начинку: изюм, орехи, цукаты, сахар ванильный, цедру лимона, мармелад. Хорошенько все перемешиваем и разливаем по формочкам.

Формочки заранее выложите марлей, сложенной вдвое. Формочка должна стоять вниз «головой» на какой-нибудь емкости, чтобы туда стекала патока. Ставим в холодильник, а сверху кладем небольшой груз, например 200 г сливочного масла. Периодически заглядывайте в холодильник и сливайте патоку!

Христос Воскресе!

Воистину Воскресе!