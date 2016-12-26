Психолог МЧС: «Ни одна катастрофа не похожа на другую»

«Когда он у следователя описывал под протокол особые приметы, он говорил про свою жену: «У нее для ее возраста были удивительно красивые зубы, как жемчужинки. На голове у нее была ложбинка.» – «Травма какая-то?» – «Нет, это врожденное, я ее по голове гладил и говорил «ты моя... ». Понимаете, в таких мелочах видно, какая любовь у человека и сколько горя...» Психолог МЧС Лариса Пыжьянова о том, бывают ли похожи авиакатастрофы одна на другую и как найти в себе силы жить, когда близкий человек внезапно погиб.

Не может быть похожих катастроф



Журналисты нас часто спрашивают: «Похожи авиакатастрофы?» Ни одна катастрофа не похожа на другую. Катастрофа – это гибель людей, и у каждого конкретного человека есть своя семья, свои родственники и свое горе. Катастрофа – это же не что-то обезличенное, это судьбы людей.

После крушения самолета в Ростове-на-Дону горем был охвачен весь город, потому что раньше там не было таких крупных катастроф. И даже наши коллеги из Ростова – сотрудники Южного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России – говорили: «Мы только на четвертый день поняли, что мы в родном городе, а не где-то на выезде». Обычно выезжаешь куда-то, работаешь и возвращаешься домой, где все хорошо. В Ростове было такое ощущение, что все захвачены этой историей, что беда пришла в каждый дом. На улице, в гостинице только об этом и говорили. Более того, мы ехали в Ростов на поезде, и в вагоне тоже все только об этом говорили. Люди лицом к лицу столкнулись с тем, что беда может случиться с каждым.

Я люблю свою работу еще и за то, что вижу людей с их лучшей стороны, всех. Люди объединяются, чтобы помочь тем, кому сейчас плохо. Помню девочку, у которой погиб отец, рядом с ней стояли ее подружки. Они просто ее держали за руки, вытирали ей слезы, и одна другой говорила: «Не плачь, она на нас смотрит и ей только хуже становится, давай не будем плакать». Мне кажется, что это самое большое, что они могли дать, показывая: «Отца мы тебе вернуть, конечно, не можем, если бы могли – сделали. Скажи, что нужно – мы поможем».



Всегда надо помнить о том, что наши близкие не даны нам в вечное пользование. Пока они с нами рядом, их надо ценить, беречь и говорить, как мы их любим. Живое человеческое тепло и участие, любовь друг к другу – это самое бесценное.

Мир такой, какой есть сейчас

Не так давно мы с подругой детства вспоминали, как мечтали, что XXI век, если мы до него доживем, будет какой-то невероятно прекрасный. Как в книге Кира Булычева про девочку Алису, которая путешествовала с папой по другим мирам. То есть будет примерно так: люди вокруг будут мудрые, очень добрые, просветленные и умные. Наверное, не одни мы жили в таких иллюзиях, ждали светлого, хорошего будущего.

А мир такой, какой есть сейчас. И все равно для меня это про хорошее, потому что люди протестуют против зла, они его не принимают. И добра в мире очень много, его гораздо больше, чем зла. Но когда включаешь телевизор, то кажется, что все ужасно, что вокруг сплошная катастрофа, мы все куда-то рухнем, все погибнем, потому что плохо-плохо – там воюют, там стреляют, там бомбят, там взрывают. Создается впечатление, что ты нигде не можешь быть в безопасности, как говорят люди, страшно выходить на улицу. Но и дома страшно, потому что были обрушения зданий, дом стоял – дом рухнул. Детей рожать страшно.

Но мы же никогда не жили легко. Какой период в жизни человечества можно вспомнить, когда мы жили безмятежно? Всегда были какие-то войны, конфликты, эпидемии. Наверное, наша земная жизнь неотделима от этого. Но у всего есть две стороны: можно погрузиться в ужас, а можно вынести из этого глубокий смысл.

Знаете, что меня поддерживает в таких ситуациях? Понимание того, что мы все равно живем в хорошем мире – добра и любви, и то страшное зло, которое терактами и катастрофами вторгается в нашу жизнь, оно для нас ненормально, именно поэтому мы так на него реагируем.

Шоковая, протестная реакция, что этого не может и не должно быть – это нормальная реакция, исходя из того, что мы люди, в основе которых заложено добро. Но только нельзя погружаться в ощущения, что все плохо, что будет еще хуже, и мир рушится. Он не рушится, это особенно ясно понимаешь, когда начинаешь общаться с людьми, которые оказались в этой тяжелейшей ситуации, и которые помогают другим. Пока есть люди, идущие спасать других людей, невзирая на то, что они сами могут погибнуть – человечество бессмертно, добро непобедимо.

«Не хотел причинить жене горе…»

Волгоград, обрушение дома. Там была удивительная история! Наши сотрудники приехали в больницу, посмотреть в каком состоянии люди, чем им помочь, а там дедушка, семидесяти лет, со сломанной ногой лежит, очень позитивный. Когда началось обрушение, он просто вышел из окна седьмого этажа. Я, не знаю подробностей, как его поймали, но приземление было вполне благополучным, он просто сломал ногу. Когда его спросили: «Почему вы это сделали?» Он ответил: «Бабушка моя ушла на рынок. Если бы она не ушла, мы бы с ней вместе обнялись и умерли. А она ушла. Как это, она придет, а я погиб, у нее же горе будет, я не мог». У него был чемоданчик, вы знаете, у старых людей все четко, там деньги и документы. Он взял этот чемоданчик и решил, что надо как-то спасаться. Не хотел причинить жене горе…

Есть еще одна история, которая меня просто за душу взяла. Уже после событий на Украине, на одной из чрезвычайных ситуаций я работала с семьей погибшего украинца. Мы с ними говорили о том же, о чем и со всеми – о любви, о сострадании, о погибшем. Через час мужчина из этой семьи мне говорит: «Вы знаете, я ехал сюда и не знал, как я буду на вас смотреть и с вами разговаривать, я вас всех ненавидел! А я приехал, на людей смотрю и понимаю, что вы все добрые и сострадательные. Мы сейчас с вами говорим на одном языке, я вас понимаю, вы меня понимаете, мы одной веры. Что с нами случилось?! Почему мы друг друга ненавидим?» Я спрашиваю: «Мы с вами друг друга ненавидим?» Он отвечает: «Нет».

Не надо говорить «в общем». Как только мы начинаем в общем говорить, что вот это русские, а это украинцы, мы теряем каждый себя.

Нет просто русских и просто украинцев. Каждая нация, каждая страна – это люди, каждый конкретный человек со своей судьбой и своими чувствами. Нельзя это обесценивать и обезличивать.

Вокруг происходят разные события – и плохие, и хорошие, и очень неоднозначные. Важно не столько само событие, сколько то, какой урок мы извлекаем из каждой ситуации, которая с нами произошла, какими мы из нее выходим. Люди переживают трагедии очень по-разному. Многие выходят взрослее, мудрее, сильнее и потом становятся опорой для других людей.

«Буду жить дальше!»

На одной катастрофе запомнились двое мужчин, у обоих погибли жены и единственные дочери, дочери были даже примерно одного возраста. Но насколько по-разному мужчины это принимали, настолько по-разному реагировали! Один кричал, всех от себя отшвыривал, обвинял, что все не так работали, все специалисты были плохи. Не смогли, не нашли, не сделали… Мне было больно даже смотреть на него… Грустно и трагично, потому что человек лишил себя всяческой поддержки, в том числе и родственной. Этот несчастный мужчина сжигал себя этой ненавистью, но он так чувствовал, так видел – весь мир против него.

Со вторым мужчиной мы просто стояли и говорили, он мне рассказывал про свою жену и дочь. Он говорил, что они с женой друг друга очень любили, но по молодости им было сложно жить вместе. Они расстались, а потом снова встретились, поженились, и у них родилась эта дочь. Представляете, какое у человека было безумное горе, но он ни про кого не сказал дурного слова, никого не обвинял, он просто стоял и рассказывал историю своей жизни.

Так говорить про жену может только очень любящий человек. Когда он у следователя описывал под протокол особые приметы, он говорил про свою жену: «У нее для ее возраста были удивительно красивые зубы, как жемчужинки. На голове у нее была ложбинка.» – «Травма какая-то?» – «Нет, это врожденное, я ее по голове гладил и говорил «ты моя… »». Понимаете, в таких мелочах видно, какая любовь у человека и сколько горя…

А дочь он даже не смог описывать. Он молча положил фотографию, и следователь по фотографии сделал описание. При этом, я повторяю, что человек ни про кого дурного слова не сказал, никого не обвинил, просто говорил: «Какое счастье, что мы смогли тогда во второй раз встретиться, что родилась дочь. Да, она прожила недолгую жизнь, меньше двадцати лет, но она ни разу не видела наших ссор, потому что их просто не было. Бог отпустил мне столько лет счастья, наверное, это много для нашей жизни». Я понимаю, что ему будет безумно тяжело, но та любовь, которая у него есть к жене и дочери, даст ему возможность выдержать. Я не знаю, откуда силы берутся, но вдруг глаза как-то прояснились, и он говорит: «Могу, смогу, буду жить дальше!»

Подготовила Амелина Тамара