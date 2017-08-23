Путин: мы ценим доверительный диалог между Ватиканом и Россией

23 августа. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

«Мы ценим доверительный конструктивный диалог, который сложился между Святым престолом и Россией», — цитирует Путина РИА Новости.

Президент России отметил, что последовательно реализуются договоренности, достигнутые на его встрече с папой Римским Франциском.

«Очень рады тому, что продолжается межцерковный диалог», — сказал российский лидер.

По его словам, в основе отношений между двумя Церквями лежат общечеловеческие ценности, которые защищают РПЦ и Святой престол.

Путин поблагодарил от всех христиан России госсекретаря Ватикана за организацию доставки в Россию мощей Святого Николая, а от всех любителей искусства — за организацию выставки шедевров Ватикана в Третьяковской галерее.

Кардинал Пьетро Паролин, в свою очередь, заявил, что в отношениях России и РПЦ со Святым престолом происходит важный момент.

«Этот визит происходит в важный момент в том, что касается наших двусторонних отношений с государством и что касается отношений между Святым престолом и РПЦ. В том, что касается наших двусторонних отношений между Святым престолом и Российской Федерацией, мы очень рады и удовлетворены тем, как эти отношения выстраиваются», — сказал Паролин.

Он отметил, что накануне Россия и Ватикан подписали соглашение о безвизовом режиме в отношении дипломатов.

«Вчера было подписание соглашения по безвизовому режиму между дипломатами», — сказал кардинал.

По его словам, «в отношениях между церквами видим новую динамику, которая появилась в эти последние годы, месяцы».

Накануне госсекретарь Ватикана встречался в Москве с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.