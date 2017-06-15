Путин пообещал разобраться с расходованием средств, выделенных погорельцам Забайкалья

15 июня. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин дал поручение губернатору Забайкалья и прокуратуре выяснить, как израсходованы деньги, выделенные на строительство жилья для погорельцев.

Так президент отреагировал на звонок от Натальи из Забайкальского края, поступивший в ходе прямой линии.

Женщина рассказала, что жила в поселке, который сгорел, в частности, сгорело все жилье. По ее словам, местные власти предоставляли жилье, но оно для жизни не пригодно.

«На руках у меня маленький ребенок, я мать-одиночка», – жалуется женщина.

«Там новый губернатор… Я ее попрошу разобраться. Попрошу разобраться прокуратуру обязательно – где деньги, как они были израсходованы», – сказал Владимир Путин.

По его словам, федеральные деньги на решение возникших из-за пожаров проблем были выделены в полном объеме, в том числе более 300 млн рублей на обеспечение погорельцев жильем.

«Вашу проблему решим, это обязанность государства», – пообещал президент.