Путин поставил задачу в три раза увеличить время, уделяемое врачом пациенту

4 сентября. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин поставил задачу через пять лет сократить количество медицинских справок в три раза и в три раза увеличить время, уделяемое врачом пациенту.

«У нас задача в ближайшие 5-6 лет сделать так, чтобы количество времени, проведенное пациентами в очередях, сократилось в три раза, а количество времени, которое врач уделяет пациенту, увеличилось тоже в около трех раз. Тогда, я думаю, эффект будет заметен для каждого конкретного человека», – цитирует Владимира Путина ТАСС.

Ранее в интервью «Правмиру» один из основателей Московского центра паллиативной медицины и Лиги защиты прав врачей Ольга Демичева объяснила, что врач по закону обязан объяснить пациенту, что он делает и зачем и не имеет возможности ссылаться на недостаток времени.

«Он должен пойти с этой проблемой к работодателю и сказать: у меня 12, или 15, или 20 минут на пациента, и мне этого недостаточно. Время, необходимое для полноценного приема пациента, зависит от специальности, но это заведомо не 12 и не 15 минут – иногда недостаточно и 30. Получается, что врачу не хватает времени для работы, а вы становитесь крайней и не можете получить полноценную помощь», – говорила Демичева.