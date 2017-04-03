Владимир Путин прокомментировал взрывы в петербургском метро

3 апреля. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин заявил, что правоохранительные органы выясняют причины взрыва в петербургском метро.

Президент России Владимир Путин находится в Петербурге и проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«К сожалению, мы вынуждены начать нашу встречу с этого трагического события, еще не выяснены причины, поэтому об этом еще рано говорить, расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты – и бытовые, и криминальные, прежде всего проявления террористического характера», – сказал Владимир Путин, его цитирует Интерфакс.

«Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», – добавил президент РФ.

В понедельник в Петербургском метрополитене произошли один или два взрыва. По разным данным, взрыв прогремел или только на станции «Технологический институт», или на станциях «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате взрывов источники сообщают о 10 погибших и 30 пострадавших.