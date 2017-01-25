Путин рассказал о создании технодолин, а Голодец – о дуальном обучении

25 января. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин и вице-премьер правительства Ольга Голодец в среду сделали ряд заявлений, касающихся будущего системы высшего образования в России.

«Нужно еще раз посмотреть и на программу развития наших ведущих университетов, в том числе, и Московского государственного университета. Речь идет о создании так называемых технологических долин. Мы знаем, что и в Московском государственном университете рассматривается такой проект», — сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ имени Ломоносова, его цитирует РИА Новости.

Технологическая долина МГУ представляет собой пул кластеров, состоящий из исследовательских, внедренческих центров. Среди основных направлений — информационные технологии, новые материалы, робототехника, биомедицина, науки о земле, космические исследования. Также предусмотрено привлечение на территорию технологической долины офисов и исследовательских подразделений крупнейших отечественных корпораций.

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, в свою очередь, заявила, что у всех студентов должна быть возможность дуального образования с получением практических знаний во время обучения.

«Мне кажется, у всех студентов должна быть возможность так называемого дуального образования: то есть помимо тех знаний, которые вы получаете непосредственно в вузе, у всех должны быть возможности творить, создавать лаборатории научно-исследовательские, базы специальные на предприятиях», – сказала она.

«Мы для этого очень много работаем, чтобы такая возможность была у каждого студента. Для инженеров это имеет совершенно особое значение: пока инженер не побывает на реальном производстве, он еще не инженер», – добавила вице-премьера.

25 января в России отмечают день российского студенчества. Он был установлен в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года.