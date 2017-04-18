Путин сравнил микрофинансовые организации со старухой-процентщицей

18 апреля. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин считает, что старуху-процентщицу из романа Федора Достоевского «очень скромна» в сравнении с современными микрофинансовыми организациями.

«Эта действительно известная бабушка из Достоевского, она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками», – сказал Владимир Путин, выступая на заседании президиума Государственного совета по вопросу о национальной системе защиты прав потребителей, его цитирует РИА Новости.

По словам Путина, люди берут в долг не только в связи с какими-то тяжелыми обстоятельствами, а зачастую откликаясь на заманчивые предложения, и не имея ресурсов для выполнения своих обязательств.

Президент призвал ужесточить законодательство в сфере финансовых услуг. По его мнению, правоохранительные органы должны расчищать рынок от незаконных и мошеннических контор. Путин отметил, что необходимо повышать информированность граждан и воспитывать культуру потребления финансовых услуг.

Согласно статистике Центробанка, которую привел президент, в среднем россиянин, который решает воспользоваться микрозаймом, берет семь тысяч на семь дней. При этом переплата составляет 805 рублей. При займе в 30 тысяч рублей на срок до одного месяца ежедневное обслуживание займа превышает 600 рублей.