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Пять экс-президентов США соберутся на благотворительный концерт в помощь пострадавшим от ураганов

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5 октября. ПРАВМИР. Пять бывших президентов США соберутся на благотворительном концерте в помощь пострадавшим от ураганов «Харви», «Ирма» и «Мария».
Пять экс-президентов США соберутся на благотворительный концерт в помощь пострадавшим от ураганов
Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush, Jimmy Carter...President Barack Obama stands with, from second from left, former Presidents George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush, and Jimmy Carter at the dedication of the George W. Bush presidential library on the campus of Southern Methodist University in Dallas, Thursday, April 25, 2013. (AP Photo/Charles Dharapak)

По информации представителя фонда бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, выступающего в роли организатора мероприятия, кроме самого Джорджа Буша-старшего там будут присутствовать его сын – Джордж Буш-младший, а также Джимми Картер, Билл Клинтон и Барак Обама.

Все средства, собранные с продажи билетов, а также в ходе концерта, будут направлены на помощь жителям штатов и территорий США, наиболее сильно пострадавшим от ударов стихии с конца августа, – штатам Флорида и Техас, а также Виргинским островам США и Пуэрто-Рико, сообщил телеканал ABC News.

Концерт пройдет под заголовком «От всего сердца» в городе Колледж-Стейшн в штате Техас 21 октября.

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