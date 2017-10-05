Пять экс-президентов США соберутся на благотворительный концерт в помощь пострадавшим от ураганов

5 октября. ПРАВМИР. Пять бывших президентов США соберутся на благотворительном концерте в помощь пострадавшим от ураганов «Харви», «Ирма» и «Мария».

По информации представителя фонда бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, выступающего в роли организатора мероприятия, кроме самого Джорджа Буша-старшего там будут присутствовать его сын – Джордж Буш-младший, а также Джимми Картер, Билл Клинтон и Барак Обама.

Все средства, собранные с продажи билетов, а также в ходе концерта, будут направлены на помощь жителям штатов и территорий США, наиболее сильно пострадавшим от ударов стихии с конца августа, – штатам Флорида и Техас, а также Виргинским островам США и Пуэрто-Рико, сообщил телеканал ABC News.

Концерт пройдет под заголовком «От всего сердца» в городе Колледж-Стейшн в штате Техас 21 октября.