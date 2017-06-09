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Пятилетний ребенок, ставший жертвой секты, обнаружен в Белоруссии

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9 июня. ПРАВМИР. Пятилетний ребенок, пропавший год назад в Москве, обнаружен в Белоруссии. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла процесс возвращения ребенка под личный контроль.
Пятилетний ребенок, ставший жертвой секты, обнаружен в Белоруссии

«Местонахождение Якова З., ставшего жертвой опасной секты, стало известно 7 июня – благодаря совместным действиям правоохранительных органов двух стран он был найден в Могилевском районе Республики Беларусь», – говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Бабушка мальчика обратилась в аппарат уполномоченного в марте 2017 года с заявлением, что уже год не имеет возможности видеть внука и опасается за его здоровье и безопасность. Конфликтная ситуация в семье длилась с 2015 года мама с ребенком периодически уходила из квартиры, где совместно проживала с бабушкой мальчика. Летом 2016 года бабушка обратилась в полицию.

Мама ребенка – фигурант уголовного дела и участник религиозной секты, покинула Российскую Федерацию летом 2016 года. В настоящее время она находится в Мексике, где задержана правоохранительными органами.

«Мальчик был передан мамой двум мужчинам-сектантам, и с марта 2016 года местонахождение ребенка было неизвестно. По информации московской полиции, исчезновение мальчика могло носить криминальный характер, следовательно, ему угрожала опасность», – говорится в сообщении.

Мальчик был обнаружен сотрудниками дорожно-постовой службы, которые остановили автомобиль, в котором находились двое взрослых – граждане России и Беларуси, а также ребенок без каких-либо документов. Им оказался разыскиваемый, как без вести пропавший, Яков З.

В настоящее время ребенок помещен в детский социальный приют Могилева, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

«Трудно себе представить, что пришлось пережить Якову за это время. Поэтому важно по возвращении в Россию обеспечить ему профессиональное медицинское обследование и квалифицированную психологическую помощь. Договорённости об этом уже достигнуты. Но самое главное – мальчик жив и скоро воссоединится с родной бабушкой», – заявила Кузнецова.

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