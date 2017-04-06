Работодатель отказался увольнять Андрея Никитина

6 апреля. ПРАВМИР. Андрей (Ильяс) Никитин, заподозренный в организации теракта в Петербурге и пострадавший от чрезмерного внимания прессы к его персоне, возвращается на работу.

«В ближайшее время я намерен вернуться на свою прежнюю работу. Как мне стало известно, сотрудники следственного комитета были у меня на работе и настойчиво рекомендовали моему работодателю уволить меня. Однако мое начальство охарактеризовало меня как добросовестного работника и отказалось от такого решения», — цитирует ИА IslamNews Ильяса Никитина.

Кроме того «в кулуарах минобороны обсуждается возможность приглашения Ильяса Никитина обратно на службу в ВДВ», сообщает издания.

«Он уволился как раз потому, что глубоко уверовал и не захотел больше брать в руки оружия. Не исключено, что ему будет предложено работать в должности помощника командира объединения по работе с верующими военнослужащими исламского вероисповедания. Это должность гражданского персонала и не предусматривает возвращения в кадровый офицерский состав. Такой вариант возможен, если офицер запаса Никитин выразит желание продолжить службу», – заявили Pravda.ru источники в Минобороны России.

В понедельник спустя несколько часов после теракта в петербургском метро, СМИ распространили фотографию Андрея Никитина, указав, что его разыскивает полиция как возможного исполнителя теракта. После этого Никитин пришел в полицию, с него сняли все подозрения. Однако после того, как мужчина стал неожиданно популярен, у него начались трудности – пассажиры отказались лететь с ним в одном самолете, а кроме того ему сообщили об увольнении с работы.

Андрей Никитин – верующий мусульманин, гражданин России. В исламе он принял имя Ильяс. Раньше жил в Новом Уренгое, окончил высшее военное учебное заведение в Рязани. Имеет воинское звание капитана, проходил службу в Чечне. Работал дальнобойщиком, перевозил особо опасные грузы.