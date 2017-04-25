Радоница в 2017 году 25 апреля

25 апреля. ПРАВМИР. Для поминовения усопших после окончания Светлой Седмицы, во вторник, Церковь установила особый день – Радоницу.

Радоница совершается на девятый день после Пасхи. Обычай поминать в эти дни умерших основан на том, что в Фомину неделю, следующую за Светлой, вспоминается сошествие Иисуса Христа во ад, и с понедельника Фоминой седмицы в Церкви начинают молиться об умерших.

Распространенный обычай посещать кладбища в день Пасхи противоречит уставу Церкви. В течение первой пасхальной недели поминовение усопших не совершается. Если же человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. Пасха – время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.

Слово «радоница» происходит от слова «радость». Особое место этого дня после Светлой Седмицы напоминает о том, что не следует сильно углубляться в переживания по поводу смерти близких, а нужно радоваться их рождению в жизнь вечную. Само же поминовение усопших отражает веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами Церкви.

Cуществует обычай посещения в этот день кладбища для воспоминания Воскресения Христа на могилах усопших. Приготовленные яства – куличи, яйца – следует раздать нуждающимся на помин души. Перед тем, как идти на кладбище, нужно посетить храм, заказать панихиду, помолиться об усопших.