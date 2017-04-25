О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
28
апреля
в 19:00
Постные письма. Послесловие – встреча с архимандритом Саввой (Мажуко)
Навигация
Важные темы:

Радоница в 2017 году 25 апреля

|
25 апреля. ПРАВМИР. Для поминовения усопших после окончания Светлой Седмицы, во вторник, Церковь установила особый день – Радоницу.
Радоница в 2017 году 25 апреля
Фото из открытых источников

Радоница совершается на девятый день после Пасхи. Обычай поминать в эти дни умерших основан на том, что в Фомину неделю, следующую за Светлой, вспоминается сошествие Иисуса Христа во ад, и с понедельника Фоминой седмицы в Церкви начинают молиться об умерших.

Распространенный обычай посещать кладбища в день Пасхи противоречит уставу Церкви. В течение первой пасхальной недели поминовение усопших не совершается. Если же человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. Пасха – время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.

Слово «радоница» происходит от слова «радость». Особое место этого дня после Светлой Седмицы напоминает о том, что не следует сильно углубляться в переживания по поводу смерти близких, а нужно радоваться их рождению в жизнь вечную. Само же поминовение усопших отражает веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами Церкви.

Cуществует обычай посещения в этот день кладбища для воспоминания Воскресения Христа на могилах усопших. Приготовленные яства – куличи, яйца – следует раздать нуждающимся на помин души. Перед тем, как идти на кладбище, нужно посетить храм, заказать панихиду, помолиться об усопших.

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Как я доросла до того, чтобы полюбить заупокойные службы
Как я доросла до того, чтобы полюбить заупокойные службы
Элиса Бьелетич

Мой сын умер внезапно, и эта несправедливость выворачивала меня наизнанку

Радоница: 15 частых вопросов о поминовении усопших
Радоница: 15 частых вопросов о поминовении усопших
Валерия Михайлова

Радоница 2017: носить ли яйца на могилы и можно ли говорить с умершими

Пасха в СССР как грустный кладбищенский день
Пасха в СССР как грустный кладбищенский день
Дарья Рощеня

Это действительно что-то неистребимое

Благотворительный фонд
Помогите Эмилии не чувствовать боль
Помогите Эмилии не чувствовать боль
54% собрано / 567250 руб. осталось
Остановим рак у Алины
Остановим рак у Алины
93% собрано / 58900 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Следствие сняло обвинения с греческого митрополита, критиковавшего ЛГБТ
Новостная служба "Православие и мир"

Против иерарха Элладской Православной Церкви проводилось расследование после жалоб ряда правозащитных организаций

"
В Чечне заложен храм в честь святой великомученицы Варвары
Новостная служба "Православие и мир"

От лица главы Чеченской республики Рамзана Кадырова епископу был передан в дар ковчег с частицей мощей святой великомученицы

"
Православный календарь: 25 апреля
Новостная служба "Православие и мир"

Какие праздники отмечает Русская Православная Церковь 25 апреля 2017 года

Все статьи автора
Статьи Дня
ВИЧ – это теперь часть меня, как рука или нога
Ксения Волянская

Я попросила брата отвезти меня на кладбище, но потом передумала умирать

Как я доросла до того, чтобы полюбить заупокойные службы
Элиса Бьелетич

Мой сын умер внезапно, и эта несправедливость выворачивала меня наизнанку

Не первый звонок: школьники и подлинная история России
Анна Бессарабова

Кто не пускает учеников российских школ на конкурс «Мемориала»

самое читаемое

Я пообещала Богу: если выживу, возьму детей из детского дома25,619

Три улыбки21,180

Наступит момент, когда поздно будет присоединяться к Царству13,368

С первого класса они всего лишь статисты11,444

Как отвоевать личное пространство в многодетной семье8,692

10 ответов для тех, у кого только что обнаружили рак6,514

Досадная четверка из-за коньяка5,746

Я превратился в беспомощного мальчика5,702

Челябинская епархия предупредила о подготовке массового суицида4,220

Детские лагеря 2017: стоит ли рисковать ребенком3,423

лучшие авторы

Валерия Михайлова42,037

Новостная служба12,800

Редакция портала "Православие и мир"6,268

Протоиерей Алексий Иродов5,762

Священник Константин Камышанов5,700

Илья Тимкин4,951

Журнал "Road to Emmaus"4,662

Епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев)4,406

Нюта Федермессер2,941

Ксения Кнорре Дмитриева2,282

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть