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Распятие как маркер на пути в Рай

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«Свободных людей нет. Абсолютная свобода – это смерть. То, что кажется свободой, чаще всего видимость свободы. Каждый человек чему-нибудь да поклоняется: кто-то деньгам, кто-то блуду, кто-то вину, себе, а кто-то Богу. Поклонение – факт признания над собой власти некоего духа, которого нужно знать». Священник Константин Камышанов предлагает каждому читателю «Правмира» спросить себя честно о том, что стоит за поступками, молитвами и поклонами.
Распятие как маркер на пути в Рай
Распятие в «херувимах». Кон. ХIX в. Резчик Н. Кирьянов

Сделать книксен перед распятием

Казалось, все просто и ясно. Вот, пришла Крестопоклонная неделя, следовательно, нужно целую неделю делать поклоны кресту, еще суровее поститься и молиться. Все-таки середина поста

Что такое Крестопоклонная неделя для обычного человека? Это такая особенная служба, когда выносят на середину церкви крест в цветах, поливают его розовой водой и оставляют его на аналое до следующего воскресения, и ему нужно кланяться.

Что такое Крестопоклонная неделя для клириков? Это особенная служба, совершаемая в воскресение, понедельник и пятницу по чину поклонения Кресту. Там есть особенные тропари и делают много поклонов.

Но задумаемся о том, как кланяться кресту?

Поклоны – это часть древнего языка тела. Мы его почти утратили. Иногда только жених на свадебной фотосессии может себе позволить роль коленопреклоненного обожателя, и то ради постановочного кадра. А так нам этот язык чужд. Зато на Ближнем Востоке генералы и сегодня целуют руки президентам, как у нас священники целуют руку владыке. Там до сих пор мужчины носят рубахи-подрясники, а женские наряды часто неотличимы от наших женских монашеских облачений. Так что в самих формах – поклонах и целовании рук вождям племени – ничего сакрального нет . Это просто невербальный инструмент общения древности.

Мало того, сами поклоны у нас трансформировались. Пожилые маститые священники не кланяются владыке, а приседают, указывая рукой в пол, и слегка обозначают поцелуй руки владыки. Сами поклоны мы кладем не по-писаному. У нас на службе все крестятся и кланяются, как хотят и когда хотят. Правильно кладут поклоны только старообрядцы, полагая руки на подручник и строго по расписанию Устава.

Кто-то вместо поклонов просто стоит на коленях полслужбы или полулежит, упершись головой в пол. Те, кто у нас все-таки творит метания в пол, спорят, надо ли опираться на ладони или на костяшки кулаков.

Половина наших женщин, подходя ко кресту, не кланяются, а поцеловав крест, делают… книксен! Ну, книксен, так книксен. Что они при этом думают, трудно сказать.

Итак, с поклонами – разброд и шатание. И в самом деле, в поклонах нет никакой сакральности. Это форма изъявления отношения человека к Богу. На самом деле поклоны – одна из методик молитвы и одна из форм приведения души в молитвенное состояние.

Джорджоне. Поклонение пастухов. 1500-1505 г. Национальная картинная галерея, Вашингтон, США

Джорджоне. Поклонение пастухов. 1500-1505 г. Национальная картинная галерея, Вашингтон, США

Поклоняться Отцу в духе истины

Кроме поклонов, Устав требует: «Средопóстную срéду, на трапéзе не достоúт разрешáти на елéй и винó, я́ко пáче дéнь плáча есть, а не рáдости».

Вот так вот: «не радости».

Третья часть поклонения состоит в воспоминании того, как евреи ходили по пустыне и мучились от жажды, а Моисей бросил в горькую воду посох, и она стала сладкой и пригодной для питья.

Суммируем: служба, поклоны, сугубый пост и воспоминание.

Пост телесный – для облегчения души и отрыва ее от плотских утех, типа пищи.

Размышления о ветхозаветном чуде должны намекать нам на животворное действие Креста.

Мы легко видим связку: поклоны подготавливают душу к молитве. Пост заставляет молчать тело. И душа, возвысившись над телом, должна предаться богомыслию.

Впрочем, Евангелие прекрасно раскрыло суть поклонения как отношений, а не формы обряда:

Приходит в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа (по-нашему, двенадцатого до полудня). Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды и спрашивает:  отцы наши поклонялись на этой горе (разумея под отцами – Авраама, Исаака и Иакова), а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме.

Иисус говорит ей:

– Поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев.

Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе.

Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою.

Это прекрасный ответ на то, как не надо кланяться: присядкой маститых священников, с подручниками или на кулаках, в подряснике или без, книксенами или классическими метаниями. Поклоны и книксены – это в последнюю очередь истинное поклонение Кресту и Христу, которое заключается в сочетании и подчинении души Духу Святому.

Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе.

Кланяться – принимать на себя волю Бога

В Духе Истины. Вспоминаем еще один эпизод из Евангелия – встречу Христа и Понтия Пилата:

Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.

Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем.

Ответ мы знаем: Истина не «что», а Кто – это Христос.

Итак, кланяться в Духе – значит кланяться Христу. Само слово кланяться означает – принимать на себя волю Бога. А поклонение Кресту – это поклонение Господу, в контексте Его распятия. Впрочем, у некоторых верующих бытует мнение, что крест – некая оживотворенная сущность, способная воспринимать и испускать шхин – обозначающий присутствие Бога, воспринимаемое и в физическом аспекте. Но с этим прекрасно разобрался последний Вселенский собор, утвердивший все чудеса  и исхождение Духа только от Бога.

Разобрались с самим поклонением – перейдем к тому, чему кланяемся. Крест что, живой, что ему нужны наши поклоны? В древнем Израиле бытовало утверждение, что сакральные предметы могут обладать собственной магической силой – шхином, божественной силой и сущностью, заключенной и являемой в предмете. Такое вот древнее «филиокве». Такие вещи, по мнению израильских мистиков, могли стать излучателем силы Божией и даже проводниками Его воли. Впрочем, и у нас достаточно людей, мистифицирующих, например, иконы, тапочки святых, горшки, одежду и разную бытовую и гастрономическую продукцию.

Собственно, такая вот мистификация и привела к иконоборочеству. С одной стороны были те, кто почитал икону как самостоятельную сущность, наделенную шхином, с другой – те, кто считал ее просто картиной на доске. Победил соборный разум, который определил на последнем Вселенском соборе, что мы кланяемся не древу и не краскам, а первообразу, а ценность иконы состоит в том, что она возводит наш ум и дух к Богу, не являясь сама источником разума, жизни, воли или духа.

Голгофы, стоящие в наших храмах – это, по сути дела, разновидность иконы. И, следовательно, их почтение и поклонение, в принципе, не отличается от почтения икон. Как и в иконе и в иконопочитании, мы кланяемся не веществу доски и не краскам, а образу, возводящему ум к первообразу. Так и с Крестом. Его почтение – это почтение Христа в качестве Того, кто исполнил волю Бога-Отца и показал путь спасения.

В эту неделю освещается один из этапов земного пути Христа. Церковь делает на нем остановку и предлагать понять, что же произошло на кресте и какое отношение этот крест имеет к нам, и какое отношение мы сами имеем к кресту и Богу. Она предлагает нам задуматься над тем, кому мы вообще кланяемся и что такое наша свобода в выборе духа и поклонения. В самом деле, кланяемся ли мы Христу, а не себе – это важный вопрос, требующий для ответа честности и мужества.

Распятие – один из важнейших поступков, раскрывающих смысл миссии Христа. Это маркер на пути Христа и на нашем пути в Рай.

Христос не сразу пришел к Вознесению, так и мы постом не сразу приходим к Пасхе, но делаем остановки в тех местах, где остановился Христос на Своем земном пути, и размышляем о месте и причинах задержки.

Крест на этом пути стал только зримым образом того, что наша душа должна доминировать над телом, а над душой должен властвовать Бог.

Крест стал зримым образом того труда, который необходимо предпринять ради того, чтобы человек мог освободиться от уз первородного греха и власти тленной материи.

Крест стал условием преображения человека, следующего за Христом, и его личной победы над смертью. Крест – символ рождения в Духе. Усвоил человек истину, заключающуюся в том, что Бог есть любовь, а любовь – это жертва в Боге, значит, он Христов. Значит, он идет по пути Христа и воскреснет вместе со Христом. Нет? Не склонил голову перед Христом, отверг Его путь, не признал над собой власти Бога – значит, он другого духа с Богом.

Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня

Фото: vpmon.ru

«Так почему же ты вцепился в грехи?»

И как всегда вопрос: что делать на практике в эту неделю?

Опыт исповеди обнаруживает одну потрясающую вещь. Вот человек кается в грехах. Спрашиваешь:

– Ты ведь чувствуешь, как грехи отравляют тебе жизнь, приносят боль и разрушают жизнь?

– Да.

– Ты чувствуешь, как молитва и праведность приносят тебе легкость, радость и как в духе любви вокруг тебя расцветает мир?

– Да.

– Так почему же ты вцепился в грехи? Они-то в тебя вцепились, это понятно. Бес живет соками человека. А тебе-то бесы зачем?

Что отвечают? Молчат и отворачиваются. Все понимают, а сделать ничего не хотят, да и не могут. Бесы, как клещи, выпивают жизнь человека. Душа его чахнет и тихо умирает, но страх Креста сильнее. Приняв крест, человек лишится того, главного, что унес с собой Адам из Рая – слова сатаны:

– Будете как боги.

Хочется остаться богом. Крест убьет эту мечту. Пусть эта мечта доведет до скотоподобного состояния. Пусть настоящим богом человек станет только вместе с Богом. Нет, ревнивая душа ни за что не поклонится Богу. Невыносимо такое поклонение не только гордому и злому человеку, но темному духу, в лапах которого находится самолюбивая душа. Такой человек в двойных цепях. Предмет их поклонения – Я и только Я – предмет пустой гордости, и страшная ошибка в том, что свобода в безбожии и безвластии над собой. Послушаем Христа:

И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?

Свободных людей нет. Абсолютная свобода – это смерть. То, что кажется свободой, чаще всего видимость свободы. Каждый человек чему-нибудь да поклоняется: кто-то деньгам, кто-то рыбалке, кто-то аэробике, кто-то блуду, кто-то вину, себе, а кто-то Богу. Ясно, что человек кланяется не рублю и не бутылке, не своей фотографии, а духу самолюбия, сребролюбия или демону пьянства. Таким образом, поклонение – факт признания над собой власти некоего духа, которого нужно знать.

Если все правильно, откуда уныние?

Христос сказал:

– Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе.

Вот оно и настало. Спросим себя честно, чем мотивированы мои поступки, мои молитвы, мои поклоны? Любовью к себе, к людям, к Богу? Только честно. Ответь сам себе в тишине души. А когда ответишь, посмотри, что приносит тебе поклонение тому духу, которому кланяешься: боль или радость, любовь или зло, вдохновение или уныние.

И если ты все делаешь правильно, то откуда в тебе постоянная усталость, уныние, раздражение, обидчивость, одиночество, непонимание, несдержанность, гневливость, желание властвовать и унижать людей осуждением?

Поклониться Христу через крест – это значит, что во всех своих поступках, молитве, работе, в семье, на деле надо с охотой отдать душу духу любви Христа. Убрать с пьедестала свое Я. Совсем. И принять на себя иго Христа, которое легко.

Иго Христа тяжело для греха и зла, для всего того, что нас угнетает. Оно легко для всего того, что нас радует и вдохновляет. Нести свой крест тяжело тому, кто не расстался и утаил в себе грех. Крест легок для тех, кто все свое упование положил во Христе. Иго Христово легко не потому, что оно ничего не значит. Без Бога поднять крест невозможно в принципе. Оно легко только в том случае, если Сам Христос придерживает крест на наших плечах. Легкость заключается в помощи Бога в избавлении от ненужного груза грехов, власти бесов. Апостол Андрей сказал Игемону, который угрожал его распять, если он будет проповедовать:

«Если бы я боялся креста, я бы его не проповедовал».

Не мы умираем на кресте. Мы не умрем, даже если захотим. Умирает на кресте грех и ложь сатаны, сросшаяся с нами кровеносными сосудами и нервами души. На кресте умирает только та ложь, которую мы считаем жизненной мудростью, и та ложь, которая нам представляет нас самих себя кем-то иным, а не чадом Божиим. На кресте от нас отклеивается сатана, и мы делаемся по-настоящему свободными.

Поклоны и книксены – это в последнюю очередь истинное поклонение Кресту и Христу, которое заключается сочетании и подчинении души Духу Святому.

Дух Святый сроднил нас с Господом, и знай, что если ты чувствуешь в себе мир Божий и любовь ко всем, то душа твоя похожа на Господа.

Научила нас этому Благодать Божия, и душа знает, когда она обогащена благодатью; а равно чувствует душа, когда теряет благодать, чувствует и пришествие врага.

Я раньше этого не знал, но когда потерял благодать, то мне из опыта стало ясно это.

Поэтому, братья, всеми силами храните мир Божий, который дан нам туне (даром), и когда кто будет досаждать, то хотя бы и с понуждением, но будем его любить, и Господь, видя труд наш, поможет нам Своею благодатью.

Так говорят Святые Отцы, и опыт многих лет показывает, что необходим труд.

Благодать Святого Духа делает всякого человека похожим на Господа Иисуса Христа еще на земле.

Кто в Духе Святом, тот похож на Господа еще здесь на земле, но кто не кается и не верует, те похожи на врага.

Господь удостоил, что мы похожи на Него, а ведь Господь такой кроткий и смиренный, и если бы ты увидел Его, то от многой радости хотел бы сказать: «Господи, я таю от Твоей благодати», но в эту минуту ты не можешь сказать ни единого слова о Боге, ибо душа твоя изменилась от обильного Духа Святого. Так Преподобный Серафим Саровский, когда увидел Господа, не мог говорить.

Серафим Саровский

Смерть умирает в нас, а мы становимся ей неподвластны

Прошлая неделя была напоминанием необходимости жизни в Духе. И если, кто не понял, что такое эта жизнь, то бессмысленно говорить, что такое ее драматургия – поклонение в Духе. Это как если ребенок не усвоит в начальных классах арифметику, то ему бесполезно преподавать алгебру. Выйдет одно недоумение и мучение. Так рождается нелюбовь к математике и точным наукам. Так и в духовной жизни. Мы подошли к алгебре духовной жизни. О сути поклонения говорит Христос. Практика поясняется святыми отцами.

Впрочем, невозможное людям возможно Богу. Если человек душой устремится к Богу и попросит Его спасти свою душу искренне и честно, желая измениться и прийти в объятия Отца Небесного, то Бог не посмотрит на уровень начитанности, а примет прямо и сразу к Себе в дом.

Мы поклоняемся Христу. Бог-Сын поклоняется Богу-Отцу. И все мы вместе связываемся духом любви, который учит нас отдавать первое место в нашей жизни Богу.

Уникальностью всех длительных и характерных служб Великого поста является сценарий, переплетающий драматизм с зарницами пасхальной радости. Молитвословия Крестопоклонной недели не исключение. И в этой драматургии лучше всего отражается суть крестопоклонения: мы умираем во грехе, а рождаемся в Духе. Смерть умирает в нас, а мы становимся ей неподвластны. Мы уходим от смерти потому, что в нас исчезает то, во что она может вонзить когти и жало. Умираем как существо обманутое и подвластное бесам. Воскресаем в ангельский чин.

Нам обещано было бессмертие от райского древа. И вот оно явилось. Не как раскидистое фиговое дерево инжир, а в виде духовного события – креста, на котором человек оставляет грех и смерть, а взамен получает Дух и жизнь.

Вот оно явилось, древо жизни, и другого не будет. Захотим ли мы вкусить плод жизни или так и останемся в том месте, куда Бог выгнал Адама? Нам решать. Но прислушаемся к песнопениями Крестопоклонной недели:

Господи, оружие на диавола крест Твой дал еси нам: трепещет бо и трясется, не терпя взирати на силу его.

Уже пламенный меч не охраняет врат Едема: он чудесно угашен Древом Креста; жала смерти и адовой победы больше нет; ибо явился Ты, Спаситель мой, с кликом к находившимся в аду: «Идите опять в рай!»

Зачем же обижать Отца Небесного отказом? Пойдем. Помоги нам, Господи, дойти!

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