Растет число изъятия усыновленных детей из-за жестокого обращения

30 декабря. ПРАВМИР. Уполномоченная по правам детей при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что у нее вызывает тревогу тенденции роста числа отмененных решений о передаче ребенка на воспитание в семью по причине жестокого обращения с ним.

Омбудсмен рассказала в интервью ТАСС, что рост числа таких случаев составил 80% — с 36 в 2011 году до 67 в 2015 году.

Также, по ее словам, растет число приемных родителей, с которыми досрочно расторгнуты договоры по причине возникновения в приемной семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования детей (на 61,5% — с 213 человек в 2011 году до 344 человек в 2015 году).

При этом Анна Кузнецова рассказала, что количество отмененных решений о передаче детей на воспитание в семью за последние 5 лет сократилось на 15,5% (с 6677 в 2011 году до 5707 в 2015 году).