Разграбленные боевиками храмы восстанавливают в сирийском городе Маалюла

15 сентября. ПРАВМИР. Разграбленный боевиками храмовый комплекс Маалюла, находящийся недалеко от Дамаска в Сирии, восстанавливается ускоренными темпами. Один из храмов сможет принять прихожан в ближайшее время.

«Самым сложным было восстановить пещеру святой Феклы. Она очень сильно пострадала. Как и церковь святого Ильи. Перед специалистами стояла непростая задача. Сохранить исторические артефакты. Правда, некоторые памятники архитектуры пришлось создавать заново. Поскольку они были утрачены», – цитирует РИА Новости инженера Ильяса Хиляля.

Четыре года назад Маалюлу захватили боевики «Джебхат-ан-Нусры» (организация запрещена в России).

«Они крушили, все, что могли. С особым остервенением выкалывали глаза христианским святым. Те иконы, которые они посчитали, что смогут продать за рубеж — тайно вывезти в Ливан, граница с которым всего в нескольких километрах от Маалюли — украли. А новые, недавно написанные монахинями (монастыря Св. Феклы), просто сорвали со стен, сложили посредине храма, облили бензином и подожги. Рассчитывали сжечь одним махом и иконы, и сам храм», – сообщил настоятель церкви Отец Ильяс.

Маалюла — небольшой город, расположенный в живописном ущелье в 50 км к северу от Дамаска. Это одно из немногих мест в мире, где все еще говорят на арамейском языке, языке Иисуса Христа.

Храмовый комплекс Маалюли включает монастырь Св. Сергия, монастырь, Св. Феклы, а также церковь Св. Ильи. Последняя практический полностью готова для проведения служб.