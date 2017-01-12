Разработчик анонсировал приложение для организации похорон

12 января. ПРАВМИР. Руководитель «Яндекс.Погоды» Дмитрий Геранин разработал приложение Umer для помощи в организации похорон.

«На самом деле я сильно переживаю, показывая вам вот это. Кажется, что мы автоматизировали уже все, кроме смерти. Хочу это исправить. На праздниках докрутил лендинг. Воспользуетесь?» – написал Геранин в facebook.

В интервью Business FM он пояснил, что в настоящее время к приложению подключаются различные агентства.

«Я верю, что есть люди, которые хотят сделать все сами, например, через приложение, потому что не очень приятно, когда сливают твои данные через больницу или через полицию, такое тоже бывает, агент приезжает быстрее, чем «скорая помощь», – говорит Геранин.

По его словам, он получил уже более 20 предложений о сотрудничестве от агентств по всей России. На доработку приложения потребуется 2-3 месяца.